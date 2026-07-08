Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama u Bandar Abasu i Siriku na jugu zemlje, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp poručio da bi SAD mogle ponovo da izvedu vojne udare na Iran.

Izvor: YouTube/ Associated Press

Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama u Bandar Abasu i području Sirika na jugu zemlje, samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da bi Sjedinjene Američke Države već tokom noći mogle ponovo da izvedu vojne udare na Iran.

Prema prvim informacijama, detonacije su se čule u Bandar Abasu i Siriku, područjima koja su poslednjih dana već bila meta američkih napada, javlja Skaj njuz.

Iranska novinska agencija Mehr izvestila je da je protivvazdušna odbrana aktivirana u blizini lučkog grada Bandar Abasa na jugu zemlje, gdje presreće, kako navodi, "neprijateljske ciljeve".

Iranska novinska agencija Mehr sada izveštava o eksploziji u blizini Konaraka i Čabahara. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku eksplozija, niti o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) za sada se nije oglasila povodom novog napada, ali je neimenovani američki zvaničnik potvrdio da su SAD pokrenule napade.

Razvoj događaja usledio je nakon što je Tramp na samitu NATO-a u Ankari poručio da bi Sjedinjene Američke Države mogle ponovo da napadnu Iran.

"Mogli bismo ponovo da udarimo već večeras", rekao je američki predsjednik.

Tramp je tokom dana više puta tvrdio da je iranska vojska ozbiljno oslabljena, da Teheran više neće razviti nuklearno oružje i da SAD nisu zainteresovane za dugotrajan rat, ali da će odgovoriti "deset puta jače" na svaki novi iranski napad.

Bandar Abas i Sirik nalaze se na jugu Irana, u blizini Ormuskog moreuza, strateški izuzetno važnog plovnog puta kojim prolazi oko petine svjetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom.