Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da je Vladimir Zelenski dobrodošao u Moskvu kada bude spreman da donese "važne i odgovorne odluke", odgovarajući na njegov predlog da se sastane sa Vladimirom Putinom u Konstantinovki.

Izvor: YouTube/printscreen/BBC News

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski može doputovati u Moskvu čim bude spreman da donese „važne i odgovorne odluke“.

Komentarišući prijedlog Zelenskog da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Konstantinovki, Peskov je poručio da Rusija ostaje pri stavu da bi eventualni susret trebalo da bude održan u Moskvi.

„Ako gospodin Zelenski izražava spremnost da posjeti Rusiju, to pozdravljamo. Predsjednik Putin je ranije rekao da je spreman da ga primi u Moskvi. Na kraju krajeva, Moskva je glavni grad Rusije, a ne Konstantinovka“, rekao je Peskov.

On je ponovio da vrata za razgovor ostaju otvorena i poručio da Zelenski može doći u Moskvu kada bude spreman da donese odgovorne odluke.