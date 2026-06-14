Ukrajinska obavještajna služba navodno je presrela povjerljive procjene ruskih vlasti koje ukazuju na rast nezadovoljstva građana, pad povjerenja u vladajuću stranku i sve veći strah od unutrašnjih političkih potresa.

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Ukrajinska obavještajna služba presrela je povjerljive interne dokumente sa anketama i političkim prognozama koje su, prema tvrdnjama Kijeva, bile namijenjene najvišim nivoima ruske vlasti. Dokumenta, koja je predstavio ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy, navodno pokazuju da je Kremlj sve zabrinutiji zbog unutrašnje stabilnosti zemlje i raspoloženja građana uoči parlamentarnih izbora zakazanih za septembar.

Zelenski je na Telegramu objavio detalje iz, kako tvrdi, internih analiza koje ukazuju da će nezadovoljstvo građana ruskim predsjednikom Vladimir Putin nastaviti da raste tokom narednih mjeseci.

„Takozvani prognostički indikatori nezadovoljstva Rusa Putinom nastaviće stalno da rastu. Već su prihvatili činjenicu da se taj trend ne može zaustaviti i da se neće stabilizovati prije septembarskih izbora“, naveo je Zelenski.

Prema podacima koje je objavio Kijev, ruski analitičari procjenjuju da će do 20. septembra podrška Putinu iznositi oko 55 odsto, dok će 33 odsto građana otvoreno izražavati nezadovoljstvo njegovom politikom. Ostatak ispitanika biće neodlučan ili svrstan u druge kategorije.

Pad povjerenja u vladajuću stranku

Dokumenta navodno ukazuju i na pad podrške vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Prema tim procjenama, podrška stranci bilježi kontinuirani pad, a pojedini analitičari upozoravaju da će za očuvanje političke dominacije biti potrebni znatno veći napori nego tokom prethodnih izbornih ciklusa.

Takođe se navodi da je u brojnim ruskim regionima primjetan rast protestnog raspoloženja i nezadovoljstva ekonomskom i društvenom situacijom.

Ljeto puno izazova za Moskvu

Zelenski smatra da projekcije ne uzimaju u obzir događaje koji bi tokom ljeta mogli dodatno pogoršati situaciju u Rusiji.

„Smatramo da ovi izvještaji čak ne uzimaju u obzir potencijalne događaje iz juna, jula i avgusta, koji ne mogu a da dodatno ne utiču na situaciju u Rusiji“, poručio je ukrajinski predsjednik.

On je podsjetio da je Putin nedavno potpisao dekret o povećanju broja pripadnika ruskih oružanih snaga, što pojedini analitičari tumače kao nastavak postepene mobilizacije radi nadoknađivanja gubitaka na frontu.

Istovremeno, učestali napadi ukrajinskih dronova na rusku vojnu infrastrukturu i energetske objekte dodatno povećavaju pritisak na ruske vlasti i privredu.

„Mir je potreban Rusiji“

Zelenski tvrdi da će vojni i ekonomski pritisak na Rusiju tokom narednih mjeseci samo rasti, što bi moglo dodatno uticati na podršku Putinu i vladajućim strukturama.

„Unutrašnja ruska situacija trebalo bi da ih uvjeri u suprotno – da je mir potreban“, rekao je on.

Ukrajinski predsjednik je dodao da bi, ukoliko se sadašnji trendovi nastave, Rusija u budućnosti mogla biti primorana da pregovore vodi sa političkim rukovodstvom koje će biti spremnije da prihvati realnost i traži kompromisno rješenje za okončanje rata.