Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Ali Laridžani doputovao je u Moskvu 30. januara, potvrdio je Kremlj, ali je vijest o sastanku objavljena tek nakon njegovog završetka.

Ali Laridžani, sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana, doputovao je u Rusiju 30. januara, saopštio je Kremlj. Kako prenosi list The Moscow Times, pozivajući se na zvanično saopštenje, informacija o sastanku objavljena je tek nakon što je on već održan, bez navođenja dodatnih detalja.

Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali rekao je za ruske državne medije da su razgovori bili fokusirani na „važna regionalna i međunarodna pitanja“, kao i na unapređenje bilateralne saradnje između Moskve i Teherana.

Laridžanijeva posjeta dolazi u trenutku rastućih tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Tramp uputio je 28. januara ultimatum Teheranu, upozorivši da bi Vašington mogao izvesti vojni udar ukoliko Iran ne pristane na sporazum o ograničavanju nuklearnog programa.

Istovremeno, Iran se suočava i sa ozbiljnom unutrašnjom krizom. Početkom januara širom zemlje izbili su masovni protesti tokom kojih su demonstranti zahtijevali smjenu vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija. Tramp je u tom periodu javno ohrabrio demonstrante da istraju, poručivši da „pomoć stiže“, što je dodatno podgrijalo spekulacije o mogućoj američkoj intervenciji.

Iranske vlasti su proteste nasilno ugušile, a prema dostupnim izvještajima, tokom sukoba je stradalo na hiljade ljudi. Iako do direktne američke vojne akcije protiv Irana za sada nije došlo, pojačano vojno prisustvo SAD na Bliskom istoku ponovo je otvorilo pitanje moguće eskalacije sukoba.

Moskva i Teheran već godinama održavaju blisko savezništvo, koje je dodatno učvršćeno tokom rata u Ukrajini. Iran je Rusiji isporučivao vojnu opremu, uključujući bespilotne letjelice tipa „šahed“, koje ruske snage koriste u sukobima.