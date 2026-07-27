Sudija za istragu Osnovnog suda u Kotoru Špiro Pavićević je, postupajući po predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u tom gradu, odredio pritvor Novljaninu A. N. (39).

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pritvor mu je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je 24. jula izvršio krivično djelo seksualno uznemiravanje na štetu maloljetne (16) državljanke Ukrajine.

Kabinet predsjednika suda je saopštio da je osumnjičeni saslušan danas, u prisustvu branioca po službenoj dužnosti, a da mu je pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela, javljaju Vijesti.

"Osumnjičenom se stavlja na teret da je tokom vožnje autobusom njemu nepoznatu maloljetnu oštećenu u dva navrata neprimjerno dodirivao u predjelu tijela", saopštio je juče kotorski ODT.