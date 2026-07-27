Tridesetogodišnji državljanin Srbije R. U. udavio se na plaži Mogren II, rečeno je "Vijestima" iz policije.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Da je do nesreće došlo ranije su listu potvrdili očevici koji su izvukli tijelo mladića.

U službi Hitne pomoći potvrdili su "Vijestima" da je njihova ekipa izašla na lice mjesta.

Zakupci kupališta Mogren I i Mogren II zbog velikih talasa danas su zatvorili kupališta, a pješačka staza koja vidi od hotela Avala bila je takođe zatvorena, a kapija zaključana.

"Vijestima" je iz policije rečeno da je Hitna pomoć obavijestila budvansku policiju oko 12.05 časova da im je prijavljeno da se u moru na toj plaži nalazi osoba kojoj je potrebna pomoć.

"Dolaskom na lice mjesta zatečeno je beživotno tijelo lica koje je identifikovano kao državljanin Srbije star 30 godina. Uviđaj na licu mjesta je u toku, a o svemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilastvu u Podgorici koji će rukovoditi uviđajem", kazali su iz policije.