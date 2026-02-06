Kremlj potvrdio nastavak dijaloga, ali bez preciznog datuma i mjesta

Izvor: YouTube/printscreen/BBC News

Novi krug pregovora o rješavanju ukrajinske krize biće održan u skorije vrijeme, saopštio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

„Za sada nema tačnog datuma, ali to će biti uskoro“, rekao je Peskov odgovarajući na pitanje agencije RIA Novosti.

Predstavnik Kremlja nije potvrdio informacije da bi pregovori mogli biti održani u Sjedinjene Američke Države, naglašavajući da odluka o mjestu još nije donesena.

Dan ranije, specijalni izaslanik predsjednika SAD Stiv Vitkof izjavio je da su učesnici dosadašnjih sastanaka dogovorili da u svojim prijestonicama podnesu izvještaje o rezultatima razgovora, kako bi se dijalog mogao nastaviti u narednim sedmicama.

Nastavak mirovnog procesa

Zatvoreni pregovori radne grupe, uz učešće predstavnika Rusije, Ukrajine i SAD, održani su u srijedu i četvrtak. Tom prilikom razmatrana su ključna pitanja u vezi sa mirovnim procesom.

Prethodno je, 23. i 24. januara, održan prvi krug razgovora, tokom kojeg su strane razmatrale otvorena pitanja mirovnog plana koji je predložio Vašington.