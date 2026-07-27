Sudija za istragu Osnovnog suda u Ulcinju odredio je pritvor do 30 dana Saški Stojanovskoj (43) iz Skoplja, zbog osnovane sumnje da je počinila krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

“Naime, kako se osnovano sumnja, osumnjičena je sa vozilom pregazila i usmrtila psa rase šarplaninac”, saopštili su iz Osnovnog suda u Ulcinju.

Sumnja se da je počinila krivično djelo iz člana 309 stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, koji glasi “ko kršeći propise ubije, povrijedi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine”.

Kako zaključuju u saopštenju, pritvor je osumnjičenoj određen u subotu, na osnovu čl.448 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku zbog postojanja okolnosti koje očigledno ukazuju na opasnost da bi eventualnim puštanjem na slobodu osumnjičena mogla pobjeći i time ometati dalji tok postupka, piše CdM.

Podsjetimo, Stojanovska je uhapšena u petak zbog sumnje da je u Ulcinju automobilom pregazila psa i usmrtila ga.

Uhapšena je dok je, kako je saopšteno iz policije, namjeravala da napusti teritoriju naše države.