Uhapšen muškarac u Rumuniji jer je izbo ženu nožem nakon što je odbila da ima intimne odnose sa njim.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Muškarac (51) iz okruga Buzau u Rumuniji nožem je čak sedam puta izbo svoju komšinicu (74) nakon što je odbila da ima intimne odnose sa njim, piše „News.ro“. On je odmah uhapšen i određen mu je pritvor do 30 dana zbog krivičnog djela pokušaj ubistva.

„Dana 1. jula 2026. godine, oko 14 časova, otišao je u kuću svoje komšinice L.E. (74), penzionerke koja je živjela sama u mjestu Valčele, opština Ulmeni, okrug Buzau, i fizički je napao tako što joj je nožem nanio ubodne i rezne povrede u predjelu vrata i lopatica. Utvrđeno je sedam ubodnih i reznih rana, nakon što je oštećena odbila da ima intimne odnose sa njim“, saopštilo je Tužilaštvo pri Okružnom sudu u Buzau.

Za sada nije poznato u kakvom je stanju povrijeđena žena, a istraga je u toku.