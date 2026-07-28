"On je razlog što sam lijepa i srećna": Breskvica progovorila o novom dečku, pa spomenula Luku Dončića

Anđela Ignjatović Breskvica više ne krije da uživa u novoj vezi

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Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica nedavno se našla u centru pažnje domaće javnosti kada je otkriveno da je našla novog dečka.

Anđela, koja rijetko otkriva detalje iz privatnog života, godinama je bila u vezi sa policajcem Nemanjom, koji je od nje stariji osam godina. Prije par mjeseci je otkriveno da je pjevačica stupila u vezu sa imućnom biznismenom iz Beograda, koji ima oko tridesetak godina i živi u luks naselju na Novom Beogradu.

Sada je Anđela progovorila o partneru i otkrila da je on razlog "što je lijepa i srećna":

- Znam samo da sam mnogo srećna, da nikad srećnija nisam bila i da nikad ljepša nisam bila i da je on zaslužan za to.Ja sam to sad uvidjela. Definitivno nikad nisam bila raspoloženija i srećnija, rekla je pjevačica, a potom progovorila o drugom muškarcu s kojim su je mediji spajali samo jer je lajkovao objave - Luki Dončiću.

- Dvesta puta sam rekla, ne mogu i dvesta prvi. Apsolutno ništa ne postoji, niti će postojati. Smara me to konstantno pominjanje nečega što apsolutno nema veze sa životom, rekla je pjevačica.

(Telegraf.rs,MONDO)