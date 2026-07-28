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"On je razlog što sam lijepa i srećna": Breskvica progovorila o novom dečku, pa spomenula Luku Dončića

"On je razlog što sam lijepa i srećna": Breskvica progovorila o novom dečku, pa spomenula Luku Dončića

Autor Dragana Tomašević
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Anđela Ignjatović Breskvica više ne krije da uživa u novoj vezi

"On je razlog što sam lijepa i srećna": Breskvica progovorila o novom dečku, pa spomenula Luku Dončića Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Rich Storry / Getty images / Profimedia

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica nedavno se našla u centru pažnje domaće javnosti kada je otkriveno da je našla novog dečka.

Anđela, koja rijetko otkriva detalje iz privatnog života, godinama je bila u vezi sa policajcem Nemanjom, koji je od nje stariji osam godina. Prije par mjeseci je otkriveno da je pjevačica stupila u vezu sa imućnom biznismenom iz Beograda, koji ima oko tridesetak godina i živi u luks naselju na Novom Beogradu.

Sada je Anđela progovorila o partneru i otkrila da je on razlog "što je lijepa i srećna":

- Znam samo da sam mnogo srećna, da nikad srećnija nisam bila i da nikad ljepša nisam bila i da je on zaslužan za to.Ja sam to sad uvidjela. Definitivno nikad nisam bila raspoloženija i srećnija, rekla je pjevačica, a potom progovorila o drugom muškarcu s kojim su je mediji spajali samo jer je lajkovao objave - Luki Dončiću. 

- Dvesta puta sam rekla, ne mogu i dvesta prvi. Apsolutno ništa ne postoji, niti će postojati. Smara me to konstantno pominjanje nečega što apsolutno nema veze sa životom, rekla je pjevačica.

(Telegraf.rs,MONDO)

Tagovi

Anđela Ignjatović Breskvica momak veza

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