"Idemo brate da pokasapimo tu bagru"

Izvor: Kurir/printscreen

Da su kriptovani telefoni kružili među zatvorenicima spuškog zatvora, dokazuje i "skaj" prepiska iz 2020. godine između članova grupe protiv koje je Specijalno državno tužilaštvo nedavno pokrenulo istragu, a tereti ih za stvaranje kriminalne organizacije i za ubistvo Saše Klikovca. Istragom su obuhvaćeni Janko, Predrag i Almira Vukadinović, Zoran Perović, Igor Krstović, Saša Boreta, Miloš Božović, Bojan Matanović, Ljubiša Đurišić, Marko Radović i Damir Mandić, piše Dan.

Iz "skaj" prepiske koja se nalazi u tužilačkim spisima, a čiji su akteri Saša Boreta, Janko Vukadinović i Zoran Perović, proizilazi da su razgovarali o ubistvu visokopozicioniranog pripadnika "škaljarskog klana" Alana Kožara, za koga SDT navodi da je organizovao pomenutu kriminalnu grupu s ciljem vršenja ubistava, pa tako i likvidacije Klikovca. Motiv je navodno bio to što su sumnjali da je Klikovac učestvovao u pokušaju ubistva Igora Krstovića koji je, prema navodima SDT-a, obezbijedio najmanje 50.000 za pripremanje i izvršenje njegove likvidacije.

Slali fotografije, navodili lične podatke...

Da je okrivljeni Janko Vukadinović bio korisnik SKY Ecc PIN-a D16AD5 proizilazi iz sadržine komunikacija koje je ostvarivao putem navedene kriptovane komunikacije sa drugim korisnicima SKY ECC-a, u kojima, između ostalog, navodi određene lične podatke i porodične prilike, šalje fotografije, te u kojima ga druga lica oslovljavaju sa korisničkim imenom koje je koristio na toj aplikaciji, ali i u kojima komuniciraju oko zajedničkih poslova i inkriminisanih radnji koje je ovaj okrivljeni preduzimao sa drugim korisnicima SKY Ecc aplikacije, navodi se u tužilačkim spisima.

Alan Kožar je zajedno s Damirom Hadžićem ubijen ispred iznajmljene vile u kojoj su boravili na Krfu, kada su se vraćali s plaže 23. jula 2020. godine. U jednoj od prepiski putem "skaj" aplikacije Saša Boreta, koji se nalazi u zatvoru na izdržavanju kazne zatvora zbog ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, upozorava svog sagovornika Miloša Markovića, da ne spominje imena, strahujući da i ta kriptovana komunikacija ne ''padne'' kao ''enkročet'', javlja Dan.

"ja sam brate...nemoj imena brate", iz kojeg odgovora korisnika PIN-a D16AD5 na pominjanje imena (Saša) se uočava jasna zabrinutost i strah da ta komunikacija ne bude otkrivena pa korisnik PIN-a D16AD5 na to upozorava korisnika PIN-a 25827E (Miloša Markovića) navodeći da treba da pričaju u šiframa "brate, evo da ti kažem sada da sam 2013. ostao bez para i da me onaj nesretnik pomagao i da sam se zadužio katastrofu para, a reću ti još nešto kad iskočiš jer sam stravljen od ovoga da ga ne probiju ka onu drugu mrežu u vezi toga pa ćeš shvatiti", a na pitanje 25827E "Nisam shvatio ovo za mrežu", korisnik PIN-a D16AD5 odgovara "pa znaš li da su probili Enkro kripte i da je palo 60000 ljudi u evropi samo početkom godine...zato ne volim nista na ovo, pa kad izađes na krug neđe...nagrdili ljude popadalo ih 60 iljada ma kako ne...zato na ovo u šiframa brate samo...ok brate tako da se ne nagrdimo više no što smo hahhahahahaha!!", navodi se između ostalog u prepisci.

Prema navodima tužilaštva, potvrda da je Janko Vukadinović koristio PIN D16AD5, a Miloš Marković PIN 25827E nalazi se i u komunikacijama iz septembra i oktobra 2020. iz kojih proizilazi da Vukadinović predaje na korišćenje kriptovani telefon Saši Boreti (kojeg oslovljava sa "Profo" i "Don"):

,,D16AD5 "ne pitaj me kumarica...ali snaćemo se kume...što cemo...idem dajem profu...piši kad je ovo kod tebe molim te...da smo na vezi"; D16AD5 "dobro kume dajem tel donu ajde kume pišemo posle", na šta mu 25827E odgovara "Poz dona"; D16AD5 "kume moram dat donu malo pa sjutra pišemo kume bježimo svi...ajde kume dajem profu dobrome", na šta 25827E odgovara "Može kume dogovoreno...Laku noć", navodi se u ''skaj'' prepisci.

Kako piše u tužilačkim spisima, iz dopisa UIKS-a proizilazi da su u vrijeme pomenute komunikacije u sobi Istražnog zatvora D5 na prvom spratu boravili Janko Vukadinović, Saša Boreta i Mandić Nikola, zbog čega se zaključuje da je jedini Saša u navedenoj sobi upravo Saša Boreta, što dodatno potvrđuje zaključak da je i Saša Boreta bio korisnik PIN-a D16AD5.

Tužilaštvo zaključuje da Saša Boreta i Janko Vukadinović koriste isti kriptovani telefon, odnosno PIN D16AD5...

,,Dalje, iz nastavka komunikacije između PIN-a D16AD5 i PIN-a 25827E (Miloša Markovića) i to od 13. novembra 2020. godine proizilazi da je korisnik PIN-a D16AD5 bio blizak sa organizatorom kriminalne organizacije Alanom Kožarom, kojeg u komunikaciji oslovljava sa nadimkom "Adžo", pa tako šalje "da brate Adžo dobri, i njega izdali klasično..", na šta korisnik PIN-a 25827E odgovara "Da je ostao živ laka mu crna zemlja nikad ovaj propjeva ne bi", a korisnik PIN-a D16AD5 navodi "da brate vjerovatno je tako...a loš period brate.. ne ponovio se", a PIN-a 25827E šalje "Užasan brate tebi je bilo teško mnogo sigurno...Eto meni koji sam ga znao površno pa sam suzu pustio", na šta korisnik PIN-a D16AD5 odgovara "a kako nije, pa najbolji mi je drug bio mučenik", dok se poznanstvo i bliskost korisnika PIN-a D16AD5 i (sada pokojnog) Alana Kožara kojeg u komunikacijama oslovljava sa "Adžo" utvrđuje iz činjenice da su obojica bili optuženi i da im je suđeno u procesu za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, navodi se u spisima predmeta. Citiraju i čitulju kojom se Boreta u jednom dnevnom listu oprostio od Alana Kožara riječima: "Zbogom Adžo moj dobri, počivaj u miru Pobratime. SAŠA BORETA''

U spisima je i prepiska osumnjičenog Zorana Perovića, s nadimkom Kaurin, koji se 28. jula 2020. godine dopisuje s korisnikom PIN-a D9P057 čiji je nadimak "Duka".

"Što činiš brate moj kako si"; D16AD5 - "Ništa vala Duka brate odmaram ti....u nevjerici i dalje žao mi brata uh...Mrčio nam se kralj naš dobri...najbolji među nama"; D9P057 – "Dobri najbolji izjedoh se i ja nego ajde idem dalje zbog njega baš"; D16AD5 – "A idemo brate moj da pokasapimo tu bagru...kralj se mora svetit...on je svakog našeg druga osvetio"; D9P057 – "nikome dužan ostao nije"; D16AD5 "Je.aćemo im majku udarili su đe nas najviše boli"; D9P057 – "Ka niko bit ćemo i mi tu dok ne rijesimo go.na"; D16AD5 – "Dovode ga preksjutra...reče mi paša...daćemo od mene tebe i giške čitulju...preko cijelog lista...pa sastavi ti brate što ćemo dati...ja nemam snage vjeruj mi"; D9P057 – "Ocemo brate moj sigurno...Sa giškom sam pričao svaki dan oko toga"; D16AD5 – "A oće brate moj svetit se naš brat mora pa po cijenu naših života...za nas je mrčo ginuo hajduk naš...uh kako ga žalim mrčio se kralj naš"; D9P057 – "I ja zoki moj dobri nema noći da ne legnem ili jutra da ne ustanem a da ne mislim na brata"; D16AD5 – "A ni meni brate moj haos loše se osjećam i sve mislim da je laž dobri brat naš ode nam uh"; D9P057 – "Isto dobri moj zoki sve se nadam ali džabe...Idemo zbog njega do kraja", samo su neke od poruka putem ''skaja'' koje su razmijenili zatvorenici o ubistvu Alana Kožara, navodi Dan.