“Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni, u prisustvu supruge oštećenog, M.P., uputio prijetnje oštećenom V.P., govoreći da će ga ubiti, da ne zna s kim ima posla, kao i da se „na tome neće završiti“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata osumnjičenom M.R. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

“Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni, u prisustvu supruge oštećenog, M.P., uputio prijetnje oštećenom V.P., govoreći da će ga ubiti, da ne zna s kim ima posla, kao i da se „na tome neće završiti“. Usljed ovakvih prijetnji, oštećeni su osjetili strah i ugroženost”, saopšteno je iz policije.