logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aneli posle 11 mjeseci razdvojenosti otišla da vidi ćerku: Svi se rastužili zbog Norinih riječi dok je grli

Aneli posle 11 mjeseci razdvojenosti otišla da vidi ćerku: Svi se rastužili zbog Norinih riječi dok je grli

Autor Marina Cvetković
0

Aneli Ahmić je napustila Beograd i otputovala u Dubrovnik nakon završetka rijaliti šoua 'Elita 9'.

Aneli posle 11 mjeseci razdvojenosti otišla da vidi ćerku: Svi se rastužili zbog Norinih riječi dok je grli Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Aneli Ahmić stigla je u Dubrovnik gdje ju je čekala i porodica i ćerkica Nora koju mjesecima nije vidjela zbog boravka u Eliti 9.

Susret mame i ćerke je protekao emotivno, a bivša rijaliti učesnica je detalje podijelila na Instagramu, pogledajte:

Osam dana nakon finala rijaliti šou-programa "Elita 9", ona je pala u zagrljaj svoje ćerke Nore. Ona je potom uslikala ćerkicu koja je nevjerovatno porasla kako čita omiljenu knjigu, a kasnije je pokazala da je tu i njen brat Ajlin koji joj je velika podrška.

Aneli se snimala kako se mazi sa Norom u krevetu, a djevojčica se nije odvajala od mame koje se jako poželjela.

"Ljepotice moja" rekla je Nora dok je grlila Aneli, nakon čega se drugoplasirana učesnica Elite 9 istopila.

(Telegraf / MONDO)   

Tagovi

Aneli Ahmić ćerka susret

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ