Aneli posle 11 mjeseci razdvojenosti otišla da vidi ćerku: Svi se rastužili zbog Norinih riječi dok je grli

Aneli Ahmić je napustila Beograd i otputovala u Dubrovnik nakon završetka rijaliti šoua 'Elita 9'.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Aneli Ahmić stigla je u Dubrovnik gdje ju je čekala i porodica i ćerkica Nora koju mjesecima nije vidjela zbog boravka u Eliti 9.

Susret mame i ćerke je protekao emotivno, a bivša rijaliti učesnica je detalje podijelila na Instagramu, pogledajte:

Osam dana nakon finala rijaliti šou-programa "Elita 9", ona je pala u zagrljaj svoje ćerke Nore. Ona je potom uslikala ćerkicu koja je nevjerovatno porasla kako čita omiljenu knjigu, a kasnije je pokazala da je tu i njen brat Ajlin koji joj je velika podrška.

Aneli se snimala kako se mazi sa Norom u krevetu, a djevojčica se nije odvajala od mame koje se jako poželjela.

"Ljepotice moja" rekla je Nora dok je grlila Aneli, nakon čega se drugoplasirana učesnica Elite 9 istopila.

(Telegraf / MONDO)