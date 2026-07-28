Đina Džinović šokirala izdanjem: Više ne liči na sebe, ni rođena majka je ne bi prepoznala

Đina Džinović objavila je snimak, a pratioci su ostali u šoku kada su je vidjeli sa kratkom sijedom kosom.

Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic

Đina koja ljeto provodi u luksuzu, krstareći sa majkom Melinom i njenin novim suprugom Džefrijem, sada je iznenadila pratioce novom objavom. Harisova ćerka bila je radoznala, te je na glavu stavila kratku periku u boji sijede kose.

Bob frizura potpuno je promenila Đinu, a postala je gotovo neprepoznatljiva jer je na lice stavila naočare za sunce. Mnogi pratioci komentarisali su kako se tako dobro maskirala, da je ni rođena majka u ovakvom izdanju ne bi prepoznala.

Pogledajte:

Na snimku se čuje da su sa njom i prijatelji koji su takođe odlučili da se zamaskiraju i stave perike.

Inače, Đina je nedavno objavila fotografije i snimke na kojima je pokazala kako uživa u odmoru sa majkom Melinom. U jednom trenutku sa njima je na primorju uživala Melinina majka i Đinina baka Elma, koja je objavila fotografije sa porodičnog odmora.