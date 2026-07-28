Otac dvoje djece u Francuskoj pronašao je kosti petoro novorođenčadi u kutijama u stanu, nakon tajnog porođaja supruge. Policija je pokrenula istragu za ubistvo.

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Francuska policija pokrenula je istragu za ubistvo nakon što su u jednom stanu na jugoistoku zemlje pronađeni ostaci petoro novorođenčadi, saopštilo je tužilaštvo.

Jezivo otkriće dogodilo se u gradu Oranž, u domu para koji već ima dvoje djece uzrasta od osam i devet godina. Drama je počela u nedelju, kada se 32-godišnja žena porodila kod kuće i na svet donela zdravu bebu, nakon čega je zbrinuta u bolnici.

Njen partner (32) bio je vidno uznemiren jer je, prema sopstvenim riječima, tek u kasnoj trudnoći saznao da mu je supruga ponovo u drugom stanju. To ga je navelo da detaljno pretraži njihov stan u istorijskom centru grada, gdje je u kartonskim kutijama naišao na stravičan prizor - ljudske kosti.

Muškarac je odmah obavijestio bolničko osoblje, koje je slučaj prijavilo tužilaštvu. Mrtvozornik je potvrdio da ostaci najvjerovatnije pripadaju petoro novorođenčadi, dok će tačan uzrok i vrijeme smrti pokazati obdukcija.

Policija još uvijek nije saslušala majku zbog njenog zdravstvenog stanja

Komšije u šoku

Stan na drugom spratu u kom se dogodio užas danas je zapečaćen crvenom trakom. Komšije iz zgrade ostale su zatečene i nemaju objašnjenje za ono što se dogodilo.

"Majka je redovno odlazila po djecu u osnovnu školu u vrijeme ručka, dok je njen partner bio na poslu po cio dan. Djelovali su potpuno uobičajeno", ispričao je jedan od komšija za medije, javlja France 24.

Niz sličnih zločina potresao Francusku

Ovaj slučaj, nažalost, nije usamljen u Francuskoj, gdje je poslednjih godina zabeleženo više jezivih zločina nad novorođenčadima: