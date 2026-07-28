Mario Hezonja dogovorio je odlazak u Klivlend, ali Real Madrid pravi probleme oko njegovog odlaska i ugovora zbog kršenja dogovora.

Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Mario Hezonja dogovorio je povratak u NBA ligu. Trebalo bi da nastavi karijeru u Klivlendu pošto je dogovorio jednogodišnji ugovor sa Klivlendom vrijedan 2,8 miliona dolara. Međutim, situacija se naglo zakomplikovala i Real Madrid ne odustaje, može i da blokira njegov povratak.

"Klivlend još uvijek nije zvanično potpisao Hezonju, ali pravi sve potrebne korake ka tome. Kavsi i drugi klubovi jurili su ga jer je imao NBA klauzulu u ugovoru sa Realom koja je važila do 20. jula. Španski gigant navodno uzvraća udarac i tvrdi da on nije imao dogovor sa NBA timom do 26. jula", piše pouzdani američki novinar Mark Stajn.

Šta sad ovo znači? Pa, situacija je mnogo komplikovanija nego što izgleda. Novinar Šams Čaranija je ranije javio da je sve dogovoreno oko njegovog prelaska, ali izgleda da nije sve tako jednostavno kao što je izgledalo u prvi mah.

I njegov agent za Evropu Miško Ražnatović je zagonetkom potvrdio da Hezonja ide u Klivlend. Moraće cijela situacija da se riješi što prije. Trenutno ne izgleda dobro za hrvatskog reprezentativca.