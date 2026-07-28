Iz policije navode da su policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ sproveli represivne aktivnosti usmjerene na pronalazak i oduzimanje oružja, municije i eksplozivnih naprava u ilegalnom posjedu.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Tokom pretresa i kontrola u više gradova na sjeveru oduzeto je 10 pištolja, tri puške, jedna ručna šok bomba i 463 komada municije različite vrste i kalibra, saopšteno je iz Uprave policije (UP). Uhapšene su dvije osobe, a protiv osam su podnijete krivične i prekršajne prijave. Policajac iz Berana uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Iz policije navode da su policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ sproveli represivne aktivnosti usmjerene na pronalazak i oduzimanje oružja, municije i eksplozivnih naprava u ilegalnom posjedu.

Naime, beranska policija postupala je po prijavi da jedna osoba uznemirava goste u jednom ugostiteljskom objektu i da je naoružana.

“Izlaskom na lice mjesta izvršena je kontrola D.J. (43) iz Berana, službenika Uprave policije, kojom prilikom su kod njega pronađeni i privremeno oduzeti: pištolj marke „CZ“ sa 15 komada municije u okviru, rezervni okvir sa pet komada municije kalibra 9 mm, 15 komada municije kalibra 9 mm i dva noža na rasklapanje”, saopštili su iz policije.

Kako dodaju, u nastavku aktivnosti, a po prethodno pribavljenoj naredbi Osnovnog suda u Beranama, izvršen je pretres prostorija i objekata koje koristi na dvije lokacije i tada su pronađeni i privremeno oduzeti: poluautomatska puška marke „CZ PAP“ sa optičkim nišanom, pištolj marke „CZ“, pištolj marke „R-51 Police, vazdušna puška marke „CZ“, vazdušna puška marke „Norkalia“, startni pištolj marke „BLOW“, ručna šok bomba „M79“ i 377 komada municije različite vrste i kalibra.

“Za navedeno oružje biće pokrenut upravni postupak kod nadležne područne filijale za građanska stanja i lične isprave, sa predlogom za trajno oduzimanje”, navode iz policije.

Nakon sprovedenih mjera i radnji, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, D.J. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

U Beranama je, takođe, pretresom porodične kuće i pomoćnih objekata koje koristi M.L. pronađena i privremeno oduzeta municija nepoznate marke i kalibra.

“Kriminalističkom obradom utvrđeno je da navedena municija pripada drugom licu iz Berana. O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji se izjasnio da se protiv M.L. podnese krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, saopštili su iz UP.

U Plavu je, pretresom stana i drugih prostorija koje koristi Z.H, pronađeno i privremeno oduzeto: pištolj marke „Bereta“, dva okvira za navedeni pištolj, 42 komada pištoljske municije, gasni pištolj marke „BLOW“ i municija.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, Z.H. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“U Bijelom Polju je, pretresom stana i drugih prostorija koje koristi D.R., pronađen i privremeno oduzet pištolj marke „CZ M57“. Protiv navedenog lica podnijeta je prijava shodno Zakonu o oružju, dok će oduzeto oružje biti proslijeđeno na upravni postupak sa predlogom za trajno oduzimanje”, saopštili su iz policije.

Takođe, u Rožajama i Bijelom Polju, postupajući po operativnim saznanjima da se tokom održavanja svadbenih veselja koristi oružje, policijski službenici su preduzeli aktivnosti kojima su kod četiri osobe pronađena i privremeno oduzeta ukupno četiri gasna pištolja marke „BLOW“.

“Protiv navedenih lica biće podnijeti zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o oružju i Zakona o javnom redu i miru”, zaključuje se u saopštenju.