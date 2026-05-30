Zastrašujući snimak iz Portugala zgrozio je svijet. Biciklista je na ulici brutalno pretukao i vukao za kosu ženu (37) jer mu je autom blokirala put. Napadač je pobjegao i policija ga traži.

Izvor: X/@Anxiousvids

Zastrašujući snimak premlaćivanja žene na ulici zgrozio je cijeli Portugal i u ovim trenucima traje intenzivna potraga za biciklistom koji je u ponedjeljak uveče u potpunosti izgubio kontrolu.

Kao što se može vidjeti na snimku koji je zabilježen na ulici u gradu Matosinjosu, razjareni muškarac je iz sve snage izudarao ženu koja je upravljala automobilom. Šake su počele da lete i prije nego što je sišao sa bicikla, a čovjek se nije smirio ni nakon što je žena, pod silinom njegovih udaraca, pala na zemlju.

Iako je pokušala da se skloni i odbrani od pomahnitalog muškarca, on nije prestajao, već ju je i na asfaltu divljački vukao za kosu i udarao šakama po glavi, sve dok ga nije okružilo nekoliko prolaznika i počelo da ga odvaja od nje.

En una calle de Portugal, un ciclista agredió a una mujer tras una acalorada discusión.. Ella aparentemente inició empujándolo y agarrándolo, él la derribó y siguió golpeándola con puñetazos en cabeza y espalda mientras estaba en el suelo...



La policía portuguesa está buscando…pic.twitter.com/2iUOmHIFTX — Anxious Vids (@Anxiousvids)May 27, 2026

Britanski „Dejli mejl“ piše da se biciklista razbjesnio jer je smatrao da automobil ove žene blokira put, a 37-godišnjakinja je prevezena u bolnicu, gdje je utvrđeno da je zadobila lakše povrede.

Žrtva je potom podnijela prijavu policiji, koja sada pokušava da identifikuje biciklistu koji je pobjegao sa mjesta užasa. Od pomoći će vjerovatno biti i to što se snimak masovno širi društvenim mrežama.