Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je 40-dnevnu operaciju koja ima za cilj da dodatno pritisne Rusiju.

Izvor: Gints Ivuskans/Shutterstock

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je, nakon konsultacija sa rukovodstvom bezbjednosnih službi, odobrio 40-dnevnu operaciju čiji je cilj da izvrši dodatni pritisak na Rusiju kako bi pristala na okončanje rata.

"Odobrio sam 40-dnevnu operaciju kako bi se izvršio pritisak na državu agresora i primorala da okonča rat", napisao je Zelenski na Telegramu.

Ukrajina već mjesecima izvodi napade srednjeg i dugog dometa na ciljeve u Rusiji i na teritorijama koje su pod ruskom kontrolom, a mete su uglavnom objekti naftne i energetske infrastrukture.

"Rusija trpi velike gubitke"

Zelenski je ranije danas izjavio da Ukrajina nastavlja snažno da odgovara na ruske napade i da ruske snage trpe velike gubitke na okupiranim teritorijama.

Prema njegovim riječima, ruska vojna logistika i prisustvo okupacionih snaga ozbiljno su narušeni, a cilj takvih operacija jeste da se Moskva primora na pregovore.

"Naše operacije, uključujući i onu koja se odnosi na Krim, pažljivo su isplanirane. Ako Ukrajina dobije ono o čemu smo razgovarali sa partnerima iz G7, brzo ćemo stvoriti uslove koji će primorati Rusiju da izabere mir", rekao je Zelenski.

Tvrdi da je Ukrajina došla do poverljivih ruskih dokumenata

Ukrajinski predsjednik tvrdi da su obavještajne službe došle u posed poverljivih ruskih dokumenata koji, kako kaže, pokazuju da ukrajinska strategija pritiska daje rezultate.

"Došli smo do određenih internih ruskih dokumenata koji pružaju stvarni uvid u ono što se događa, i to direktno od samog okupatora. Rusko rukovodstvo zaista osjeća ogroman pritisak zbog naše taktike", izjavio je Zelenski.

Meta bili vojni i energetski objekti

On je naveo da su ukrajinske snage poslednjih dana gađale skladišta municije Baltičke flote u blizini Sankt Peterburga, pogone vojne industrije u Voronježu i Čeboksariju, kao i gasna i naftna postrojenja, uključujući objekte u Orenburškoj oblasti, udaljenoj više od 1.200 kilometara od linije fronta.

Dodao je da su meta bili i komunikacioni centri ruske vojske.

"Naredio sam našim obavještajnim službama i vojsci da djeluju proaktivno kada je riječ o lokacijama koje Rusija koristi za eskalaciju rata", zaključio je Zelenski.

(Index.hr/Mondo)