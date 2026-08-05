"Nikad u kuću nećeš da mi uđeš": Saša Popović se jednom žestoko izdrao na kuma, a razlog će vas šokirati

Pevač Dejan Ćirković Ćira izneo je nepoznate detalje višedecenijskog prijateljstva sa Sašom Popovićem i otkrio zbog čega je estradni mag pobesneo na njega.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/Youtube/AmiGshow

Ćirino prijateljstvo sa Sašom Popovićem, koji je preminuo u martu prošle godine, počelo je pre više od tri decenije, a za njihov prvi susret zaslužna je pevačica Vanesa, koja ih je upoznala u klubu "Euridika", koji je držao njen otac.

Nakon tog prvog susreta, usledio je veliki koncert u Brusu. Saša nije zaboravio Ćiru, već ga je odmah uveo u svoju garderobu. Ubrzo nakon toga, započeli su zajedničke turneje sa grupom "Ritam srca", tokom kojih je Saša Popović spavao kod Ćire kući.

Iako su kroz decenije izgradili neraskidivu vezu, Ćira se u emisiji "AmiGshow" prisetio jedine situacije kada je Saša ozbiljno vikao na njega.

Kada se Ćira vratio iz Nemačke, bilo ga je sramota da neprestano boravi kod Saše i Suzane, pa je predložio da ode i smesti se u hotel. Ova rečenica je toliko iznervirala Popovića da je odmah skočio i izdrao se na kuma: "Sad si to pomenuo, samo još jednom ako to pomeneš, nikad u kuću nećeš da mi uđeš!

Ćira je kod Amidžića kroz osmeh dodao da je nakon te scene kod njih ostao 33 godine, i da planira da ostane još toliko.

Suzana Jovanović je potvrdila ove reči, istakavši da Sale, kada se veže za nekog, jednostavno ne dozvoljava takve stvari, i da bi za njega bio lični promašaj da mu kum spava u hotelu umesto u njegovom domu.

Inače, u istoj emisiji Suzana je otkrila da je jedna koleginica htela da im uništi brak, zbog čega je morala da reaguje i policija.

Pogledajte još Ćirinih slika: