Pevač Dejan Ćirković Ćira izneo je nepoznate detalje višedecenijskog prijateljstva sa Sašom Popovićem i otkrio zbog čega je estradni mag pobesneo na njega.
Ćirino prijateljstvo sa Sašom Popovićem, koji je preminuo u martu prošle godine, počelo je pre više od tri decenije, a za njihov prvi susret zaslužna je pevačica Vanesa, koja ih je upoznala u klubu "Euridika", koji je držao njen otac.
Nakon tog prvog susreta, usledio je veliki koncert u Brusu. Saša nije zaboravio Ćiru, već ga je odmah uveo u svoju garderobu. Ubrzo nakon toga, započeli su zajedničke turneje sa grupom "Ritam srca", tokom kojih je Saša Popović spavao kod Ćire kući.
"Nikad u kuću nećeš da mi uđeš": Saša Popović se jednom žestoko izdrao na kuma, a razlog će vas šokirati
Iako su kroz decenije izgradili neraskidivu vezu, Ćira se u emisiji "AmiGshow" prisetio jedine situacije kada je Saša ozbiljno vikao na njega.
Kada se Ćira vratio iz Nemačke, bilo ga je sramota da neprestano boravi kod Saše i Suzane, pa je predložio da ode i smesti se u hotel. Ova rečenica je toliko iznervirala Popovića da je odmah skočio i izdrao se na kuma: "Sad si to pomenuo, samo još jednom ako to pomeneš, nikad u kuću nećeš da mi uđeš!
Ćira je kod Amidžića kroz osmeh dodao da je nakon te scene kod njih ostao 33 godine, i da planira da ostane još toliko.
Suzana Jovanović je potvrdila ove reči, istakavši da Sale, kada se veže za nekog, jednostavno ne dozvoljava takve stvari, i da bi za njega bio lični promašaj da mu kum spava u hotelu umesto u njegovom domu.
Inače, u istoj emisiji Suzana je otkrila da je jedna koleginica htela da im uništi brak, zbog čega je morala da reaguje i policija.
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"Nikad u kuću nećeš da mi uđeš": Saša Popović se jednom žestoko izdrao na kuma, a razlog će vas šokirati