Skoro 200 letjelica pogodilo je ciljeve u i oko Moskve, rafinerije i trgovački centar su u plamenu, povrijeđeno je na desetine ljudi.

Izvor: X/Printscreen/@DefenceU

Moskva se našla na meti do sada najvećeg ukrajinskog napada od početka rata, pri čemu je gotovo 200 dronova gađalo ciljeve u i oko ruske prijestonice. Napadi su izazvali velike požare i guste stubove dima koji su se uzdizali visoko iznad grada.

Prema riječima guvernera Moskovske oblasti Andreja Vorobjova, ranjeno je najmanje 17 osoba. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u samo 24 sata presretnuto i uništeno gotovo hiljadu dronova i četiri ukrajinske krstareće rakete širom zemlje.

U južnoj Rostovskoj oblasti pogođeno je skladište nafte, pri čemu je jedna osoba izgubila život.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je riječ o "sankcijama dugog dometa", što je izraz kojim Kijev opisuje svoje dalekometne napade na rusku teritoriju.

"Vrijeme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora da preduzme konkretne korake u diplomatiji" poručio je Zelenski.

Dodao je da je napad odgovor na prošlonedeljni ruski udar na Kijev, u kojem je zapaljena Kijevsko-pečerska lavra.

"Ne želimo ovaj rat i nikada ga nismo željeli. Ali,ako Ukrajina gori, goreće i vaša Moskva" upozorio je.

Požari su izbili i u jugoistočnom dijelu Moskve nakon što je rafinerija Kapotnja pogođena već treći put u poslednjih mjesec dana. Eksplozije su bile toliko snažne da su djelovi velikih rezervoara za naftu odletjeli desetinama metara u vazduh, što potvrđuju brojni snimci objavljeni na društvenim mrežama.

Meanwhile, the Russian capital, Moscow, is being targeted by Ukrainian drones guided by NATO intelligence.....pic.twitter.com/fCaE67nP1p — Richard (@ricwe123)June 18, 2026

Gorio je i obližnji tržni centar, navodno nakon što su djelovi oborenog drona pali na zgradu, dok je nekoliko stambenih nebodera evakuisano.

Zbog bezbjednosne situacije privremeno su zatvorena sva četiri moskovska aerodroma, a više od 500 letova je otkazano ili odloženo.

Iako su ruske vlasti zabranile objavljivanje snimaka posledica napada, društvene mreže preplavili su video-snimci dronova koji lete iznad Moskve usred bijela dana, kao i eksplozija na industrijskim obodima grada.

Rat u Ukrajini, koji traje već četiri i po godine od početka ruske invazije punog obima, i dalje se vodi iscrpljujućim tempom na prvoj liniji fronta, daleko od svakodnevice mnogih građana Rusije.

Međutim, sve češći napadi duboko unutar ruske teritorije, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg, pokazuju strategiju Kijeva da "vrati rat kući" ruskom stanovništvu.

Napadi dronovima na Moskvu, udaljenu oko 500 kilometara od ukrajinske granice, poslednjih mjeseci sve su učestaliji, paralelno sa razvojem ukrajinskih dalekometnih sposobnosti. Prvi takvi udari zabilježeni su još u proleće 2023. godine, ali su tada bili rijetki i ograničenog obima.

Uprkos pojačanoj protivvazdušnoj odbrani oko glavnog grada, sve veći broj dronova uspijeva da probije zaštitu.

Istovremeno, Kijev tvrdi da je Rusija tokom noći lansirala više od 200 dronova i nekoliko balističkih projektila na Ukrajinu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji u Kazanju učestvuje na samitu sa liderima jugoistočne Azije, za sada se nije oglasio povodom napada na Moskvu.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha poručio je putem društvene mreže "Iks" sledeće:

- Jedno od najčešćih pitanja koje su jutros postavljali Moskovljani jeste: "Šta se događa?" Mogu da odgovorim - vaša zemlja je započela agresorski rat i godinama ubija naš narod. Sada, kada znate šta se događa, pitajte Putina kada planira da to okonča.