Zelenski predložio Putinu sastanak u Americi uz posredstvo Trampa.

Izvor: Profimedia

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski se direktno obratio predsedniku Rusije Vladimiru Putinu sa novom ponudom o uživo sastanku kako bi se završio rat u Ukrajini koji je počeo 24. februara 2022. godine. Zelenski je predložio Putinu da se sastanu u Sjedinjenim Američkim Državama uz posredstvo američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Ponudili smo Putinu da se sastanemo bilo gdje kako bismo okončali rat. Odbio je.

Razgovarali smo sa Sjedinjenim Državama i Francuskom o mogućnosti da se sastanemo sa Rusijom na Samitu G7, uz sve predstavnike demokratskih nacija. Putin ni to ne želi.

Juče smo razgovarali sa predsjednikom Trampom da bi takav sastanak mogao da se održi u Sjedinjenim Državama, u formatu u kom bi Putinu bilo eško da kaže ne, čak i predsjedniku Trampu. Vidjećemo šta će biti od toga. Ako Rusija odbije i ovo, moraće da se izvrši dodatni pritisak", rekao je Zelenski.

We offered Putin to meet anywhere where real decisions to end the war could be made. He does not want it.



We discussed with the U.S. and France the possibility of a meeting with Russia around the G7, with all democratic nations represented. Putin does not want it.



Yesterday,…pic.twitter.com/6NNQH8QLW8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)June 15, 2026

Da podsjetimo, Zelenski je 4. juna poslao otvoreno pismo Putinu u kom ga je pozvao na uživo sastanak kako bi se završio rat u Ukrajini koji traje od 24. februara 2022. godine. Putin je pročitao pismo, ali je odbio sastanak jer smatra da “nema poente” sastanak sa Zelenskim.