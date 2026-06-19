Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je građane da bi Rusija mogla da pojača raketne i napade dronovima, tvrdeći da Vladimir Putin slabi politički, vojno i fizički. Istovremeno, Kijev je dobio novu vojnu pomoć vrednu više od milijardu dolara.

Izvor: Profimedia

"Putin postaje slab. Slabi politički, na bojnom polju i fizički i zato bi mogao da pojača napade na nas, na naš narod, raketama i dronovima. Molimo vas da koristite skloništa. Molim vas, zaista vas molim" upozorio je Zelenski.

On je sumirao rezultate sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine (poznatog i kao "Ramštajn format"), napominjući da je Ukrajina dobila potvrdu od devet zemalja u vezi sa programom Prioritetne liste zahtjeva Ukrajine (PURL), inicijativom SAD i NATO-a u okviru koje evropske članice NATO-a kupuju američko oružje za Ukrajinu, u vrijednosti od više od milijardu američkih dolara. EU će takođe pooštriti sankcije.

Zelenski je rekao da ukrajinski partneri razumiju da Putin nema namjeru da se zaustavi i da su sve njegove izjave o želji za mirom laž. Istovremeno je napomenuo da je Ukrajina spremna za pregovore u potrazi za mirom, uprkos svemu.

"Putin želi da sve ovde izgori i on je nepromišljen, partneri to mogu da osjete. Ukrajina je spremna za pregovore s njim uprkos tome" rekao je Zelenski.

"Ali Evropa mora u potpunosti da se uključi kako bismo imali snažan stav. Potpuno uključivanje u sankcije, bez izuzetaka. O konfiskaciji, bez izuzetaka i o finansiranju Ukrajine takođe" dodao je Zelenski.

Dana 18. juna, ukrajinski dronovi probili su višeslojnu protivvazdušnu odbranu Moskve i pogodili moskovsku rafineriju nafte u Kapotnji, izazvavši veliki požar u postrojenju. Ruski mediji su napad opisali kao najveći u poslednje dvije godine.

Ruski ministar spoljnih poslova, Sergej Lavrov izjavio je posle napada dronova na Moskvu da će ruska vojska nastaviti velike napade na objekte koji su, po njegovim riječima, ključni za borbenu sposobnost Oružanih snaga Ukrajine.