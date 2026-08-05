Bivša Andrije Miloševića zaprosila muža pozitivnim testom na trudnoću: Ostavila glumca, a danas živi bajku

Andrija Milošević svojevremeno je bio u vezi sa

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuveni komičar i mnogima omiljeni glumac Andrija Milošević, danas, 6. avgusta, proslavlja svoj 48. rođendan, a svoj poseban dan proslavlja sa lepom suprugom Aleksandrom Tomić, i sinom Reljom.

Pogledajte kako izgleda Andrijina žena:

Glumac ne krije koliko voli suprugu, sa kojom je u skladnom odnosu još od 2012. godine. Par ljubomorno čuva svoju ljubav, te važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni

Ipak, pre nego što je upoznao ženu koja će mu promeniti život, Andrija je bio u dugoj vezi sa lepom crnogorskom novinarkom Irenom Radović koja je danas u skladnom braku sa popularnim influenserom Jovanom Radulovićem Jodžirom

Izvor: Instagram/printscreen

U jednom trenutku se šuškalo da je Irena raskinula vezu upravo zbog Jodžira, ali su ove priče kasnije demantovane.

Inače, Jodžir je jednom prilikom prokomentarisao bivšeg partnera svoje supruge.

- Andriju strašno cenim, nikada ga nisam upoznao i žao mi je zbog toga. Voleo bih kad se sretnemo da se upoznamo, on je legenda najveća na svetu koja postoji. Ja ženi često kažem: "Tebi Irena ceo život u smehu prošao. Smejala se sa njim pet godina, sad sa mnom deset".Ona nije njega ostavila zbog mene, nas dvoje smo počeli da se viđamo dve godine nakon njihovog raskida - rekao je on za "Hajp".

Izvor: Instagram/irenaradulowic/Printscreen

Kada je reč o Ireni, ona se osvrnula na supruga jednom prilikom "bocnuvši" ga da je čitavog života bio zaljubljen u nju:

- Znamo se dugo, upoznali smo se još dok smo bili osnovci, jer su nam očevi dugogodišnji prijatelji. Uvek se šalim i kažem da je Jovan celi život zaljubljen u mene, ali nikad nije imao hrabrosti da mi priđe na taj način.

Na to se nadovezao Jovan i otkrio da je upravo Irena ta koja je njega zaprosila.

- Irena je originalna, i bez trunke foliranja, što je meni najbitnije, a danas je retko! Zaprosila je ona mene, pozitivnim testom za trudnoću.

Pogledajte u nastavku još fotografija srećnog para: