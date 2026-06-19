Volodimir Zelenski zaprijetio Putinu nakon strahovitog napada dronovima na Moskvu.

Izvor: Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smatra da je ukrajinski napad dronovima na Rusiju opravdan i najavio je novi talas napada ukoliko Rusija nastavi da odbija okončanje rata, piše "Kijev Post". Ukrajina je pogodila ponovo rafineriju nafte u Moskvi na šta je Zelenski upozoravao, ali ga ruska strana nije ozbiljno shvatila.

"Vidite da, uprkos tri prstena protivvazdušne odbrane oko Moskve, rekli smo da ćemo ih dosegnuti", izjavio je Zelenski.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to…pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)June 18, 2026

Nakon udara ukrajinskih dronova u rafineriju nafte u Moskvi, izbili su veliki požari. Ova rafinerija nafte snadbijeva Moskvu sa oko 40 odsto goriva.

Rusija je saopštila da je presretnuto 137 dronova tokom napada koji je trajao oko tri sata. Neke bespilotne letjelice su pogodile ključne ciljeve u Moskvi.