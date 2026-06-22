Ukrajina je noćas izvela masovni napad dronovima na Krim, Moskvu i okupirane teritorije. Na meti je bila energetska infrastruktura, a Rusija tvrdi da je oborila više od 300 letjelica.

Izvor: Printscreen

Ukrajina je tokom noći izvela niz napada bespilotnim letjelicama na ciljeve na Krimu i drugim područjima pod ruskom okupacijom, a djelovanje dronova zabilježeno je i u okolini Moskve.

Kako prenose kanali na društvenim mrežama, na meti se našla i jedna elektrana. Proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind izvijestio je o masovnom napadu dronovima na termoelektranu Tavrijska na Krimu, zbog čega je djelovala ruska protivvazdušna odbrana. Istovremeno, prema kanalu Exilenova Plus, eksplozije su odjeknule i u okupiranim djelovima Donjecke i Zaporoške oblasti. Isti izvor navodi da je u okupiranom Berdjansku u Zaporoškoj oblasti izbio veliki požar.

Ukrainian drones are attacking Russia's Bryansk region last night.



Ukrainian drones have attacked Berdiansk in Russian-controlled Zaporizhzhia region.



➡️ Railway infrastructure has most likely been targeted.pic.twitter.com/gAOyVqQI6c — War Flash (@WarFlash_2630)June 22, 2026

Djelovanje protivvazdušne odbrane kod Moskve

Protivvazdušna odbrana djelovala je i kod moskovske rafinerije nafte, dok su očevici, kako prenosi Exilenova Plus, prijavili presretanje dronova i na drugim lokacijama u Moskovskoj oblasti. Zasad nema zvanične potvrde da li su ukrajinski projektili ili dronovi u ovim noćnim napadima uspješno pogodili svoje ciljeve.

Moskva oborila gotovo 60 dronova, aerodromi ponovo otvoreni

Moskva je oborila desetine dronova u ranim jutarnjim satima u ponedeljak i privremeno obustavila letove na aerodromima, rekle su lokalne vlasti.

Gotovo 60 dronova upućenih prema Moskvi oboreno je, napisao je gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu. Sobjanin nije dao dodatne detalje, dodavši da su hitne službe raspoređene na područja gdje su dronovi oboreni.

Aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo, kao i Žukovski u blizini prijestonice, obustavili su letove, iako su letovi kasnije nastavljeni, saopštilo je odvojeno tijelo za nadzor vazdušnog saobraćaja. Ukupno su ruske odbrambene snage oborile 301 dron tokom noći, javljaju lokalne novinske agencije, pozivajući se na Ministarstvo odbrane. Taj broj uključuje područja pod ruskom okupacijom.

Moscow's Mayor, who usually makes up numbers about how many drones they shot down, looked to have a change of heart tonight posting about the glory of Ukraine



Then Sobyanin's account said rude things about Russia. And Moscow's burning, while he is sat safe in London!

Nice hack!pic.twitter.com/IbXTZkMMhf — Tim White (@TWMCLtd)June 22, 2026

Udar na snabdijevanje gorivom

Noćašnji udari nastavak su šire ukrajinske kampanje protiv ruske naftne infrastrukture, koja je već izazvala probleme u snabdijevanju. Ti napadi doprinijeli su nestašicama i ograničenjima u prodaji benzina širom Rusije i na okupiranim teritorijama.

Posebno je pogođen Krim, gdje su benzinske pumpe dobile uputstvo da obustave prodaju goriva civilima zbog pojačanih ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu poluostrva. Ovi događaji slijede nakon što su ukrajinske snage u noći 18. juna pogodile moskovsku rafineriju nafte u četvrti Kapotnja, što su ruske vlasti opisale kao najveći napad na glavni grad od početka rata.