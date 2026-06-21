Poslije udara na naftni terminal u Kerču, ukrajinske snage nagovijestile nove akcije, dok su vlasti na Krimu obustavile prodaju goriva civilima

Izvor: Youtube/printscreen/SUCHOMIMUS/Twitter/Printscreen/THE_INS_RU

Ukrajinske snage za bespilotne sisteme objavile su fotografiju Krimskog mosta nakon noćašnjih napada na rusku infrastrukturu na okupiranom poluostrvu, što je izazvalo nove spekulacije o mogućim budućim udarima na jedan od najvažnijih logističkih objekata Rusije.

Nakon što su tokom noći pogodili naftni terminal u oblasti Kerča, ukrajinski operateri dronova objavili su poruku koja je privukla veliku pažnju.

„Ne, ne aludiramo ni na šta, ali smo tokom noći, izbliza i iz različitih uglova, vidjeli Krimski most“, naveli su iz ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme.

Uz objavljenu fotografiju označili su dvije lokacije – pogođeni naftni objekat i Krimski most, koji preko Kerčkog moreuza povezuje okupirani Krim sa ruskim Krasnodarskim krajem i predstavlja ključni pravac za snabdijevanje ruskih snaga.

Russians are fleeing occupied Crimea.



However, leaving is currently not so easy. There are no tickets available, trains are being cancelled, and there is a massive traffic jam on the bridge.pic.twitter.com/HhUvMEhdrT — Jürgen Nauditt (@jurgen_nauditt)June 21, 2026

Istovremeno, vlasti na Krimu naredile su benzinskim pumpama da obustave prodaju goriva civilima.

Prema riječima Sergeja Aksjonova, kojeg je Moskva postavila za guvernera okupiranog Krima, gorivo će biti dostupno samo državnim službama koje obavljaju vitalne i bezbjednosne funkcije.

Odluka je uslijedila nakon serije ukrajinskih napada dronovima na energetsku infrastrukturu širom poluostrva.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da su u najnovijim operacijama pogođeni objekti pomorske logistike, skladišta nafte i sistemi protivvazdušne odbrane.

„Pogođeni su objekti sa obje strane Krimskog mosta, uključujući pomorsku logistiku koja se koristi za transport nafte i skladište nafte u Kerču“, rekao je Zelenski.

Last night, our long-range sanctions targeted the occupiers’ military logistics, oil industry, and air defense. All of this is a just response to Russia’s brutal attacks against our people. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the…pic.twitter.com/90APquETQT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)June 21, 2026

On je dodao da su tokom napada pogođene i četiri radarske stanice sistema S-400, kao i dva protivvazdušna sistema „Pancir“.

Posljednjih sedmica Ukrajina intenzivira napade dronovima na Krim, nastojeći da oslabi ruske lance snabdijevanja i oteža logističku podršku ruskim snagama koje učestvuju u ratu.

Ukrajinski zvaničnici ranije su više puta poručili da žele da izoluju poluostrvo od ostatka teritorije pod ruskom kontrolom, smatrajući Krim jednim od ključnih centara za vojne operacije Moskve u ratu protiv Ukrajine.