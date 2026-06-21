Ukrajinski predsjednik smatra da poljski lider koristi spor sa Kijevom za unutrašnje političke obračune i upozorava da takva politika ne vodi ničemu dobrom

Izvor: Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put je javno govorio o svom odnosu sa poljskim predsjednikom Karol Nawrocki, otkrivajući detalje njihovog prvog susreta i ocjenjujući da je aktuelno zaoštravanje odnosa između Varšave i Kijeva povezano sa unutrašnjim političkim prilikama u Poljskoj.

Govoreći za TSN, Zelenski je rekao da odluku Navrockog da mu oduzme Orden bijelog orla ne vidi kao pitanje ukrajinsko-poljskih odnosa, već kao dio političke borbe na domaćoj sceni.

„Ovo vidim isključivo kao dio izbornog procesa. Predsjednik Karol Navrocki bori se za poziciju svoje stranke protiv premijera Donalda Tuska. To nema nikakve veze sa nama, to je njihova unutrašnja stvar“, rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik tvrdi da poljski lider nastavlja političku borbu podsticanjem negativnih osjećanja prema Ukrajincima.

„I Orban je to radio. To je loš posao. Vjerujem da će se loše završiti“, poručio je Zelenski.

Posebnu pažnju privuklo je njegovo otkriće o prvom sastanku sa Navrockim.

„Došao sam da ga posjetim, a njegov poklon za rukovanje bila je knjiga o Volinjskoj tragediji. Nikada nisam pričao o tome. Nikome nisam rekao. Mirno sam živio sa tim. Danas o tome otvoreno govorim jer smatram da se preduzimaju potezi koji su pogrešni“, kazao je Zelenski.

On je naglasio da Poljska i Ukrajina moraju graditi partnerske odnose, podsjećajući da Ukrajina trenutno vodi rat koji, kako je rekao, štiti i ostatak Evrope.

„Poljska mora da gradi odnose sa Ukrajinom, koja danas brani Evropu, uključujući i Poljsku“, istakao je ukrajinski predsjednik.

Njegove izjave dolaze nakon odluke Navrockog da Zelenskom oduzme najviše poljsko državno odlikovanje zbog toga što je jedna ukrajinska vojna jedinica dobila ime po heroju Ukrajinske ustaničke armije (UPA), organizacije koja je i dalje predmet dubokih istorijskih sporova između dvije zemlje.