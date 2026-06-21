Šef ukrajinske diplomatije poručio da Kijev neće tolerisati „neprijateljske i nepoštujuće poteze“ nakon što je poljski predsjednik oduzeo odlikovanje Volodimiru Zelenskom

Izvor: Roni Rekomaa / Sipa Press / Profimedia

Odnosi Ukrajine i Poljske našli su se pod novim pritiskom nakon što je poljski predsjednik Karol Navrocki odlučio da opozove najviše državno odlikovanje – Orden bijelog orla – predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom.

Reagujući na tu odluku, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha poručio je da će Kijev odgovoriti na svaki potez koji smatra neprijateljskim prema Ukrajini.

„Uvijek smo konstruktivno pristupali pitanjima, cijenili naše odnose sa Poljskom i bili zahvalni na pomoći koju smo dobili“, rekao je Sibiha, prenosi Ukrajinska pravda.

On je ocijenio da se odluka ne odnosi samo na predsjednika Zelenskog, već i na ukrajinski narod i vojnike.

„Nepoštovanje prema predsjedniku Ukrajine nije samo pitanje odlikovanja. To je nepoštovanje prema ukrajinskom vojniku, ukrajinskom narodu i našem pravu da imamo svoju istoriju. To nećemo tolerisati“, poručio je šef ukrajinske diplomatije.

Sibiha je dodao da će Ukrajina „simetrično odgovoriti“ na sve mjere koje budu usmjerene protiv nje.

Yesterday, the President of Poland noted that the Order of the White Eagle is not an ordinary award. It is a symbol of the highest trust of the Republic of Poland. It signifies a special bond with the Polish state and the special gratitude of the Polish People. Such a symbol…pic.twitter.com/FXNVFUW6Sh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)June 20, 2026

Spor je izbio nakon što je Navrocki saopštio da Zelenskom oduzima Orden bijelog orla zbog odluke da jedna jedinica ukrajinske vojske ponese naziv „Heroji Ukrajinske ustaničke armije“.

To ime povezano je sa Ukrajinskom ustaničkom armijom (UPA), vojnom formacijom iz Drugog svjetskog rata koja je u Poljskoj predmet brojnih kontroverzi. Poljske vlasti i istoričari smatraju da su pripadnici te organizacije odgovorni za masakre desetina hiljada Poljaka u Volinju i drugim djelovima tadašnje Poljske.

Ukrajinski ministar optužio je poljskog predsjednika da svojim potezima ugrožava napredak koji su dvije zemlje ostvarile posljednjih godina i pozvao Varšavu na uzdržanost.

Ova razmjena oštrih poruka predstavlja najnoviji znak zahlađenja odnosa između dvije susjedne države, koje su od početka ruske invazije 2022. godine bile među najbližim saveznicima u regionu.