Prema pisanju Obzervera, premijer Velike Britanije navodno razmatra da već sjutra saopšti namjeru da se povuče sa mjesta lidera stranke

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Premijer Velike Britanije Keir Starmer navodno razmatra svoju političku budućnost, a pojedini britanski mediji izvještavaju da bi uskoro mogao da najavi povlačenje sa čela Laburističke partije.

Prema navodima britanskih medija, Starmer vikend provodi sa suprugom u rezidenciji Čekers, gdje navodno razgovara o narednim političkim koracima i svojoj budućnosti.

Ministar privrede Peter Kyle izjavio je za Skaj njuz da premijer "razmišlja o političkim realnostima", što je dodatno podstaklo spekulacije o njegovom mogućem odlasku.



Povodom tih navoda oglasio se i američki predsjednik Donald Trump, koji je ocijenio da će Starmer podnijeti ostavku.

"Doživio je težak neuspjeh u dvije veoma važne oblasti – imigraciji i energetici", rekao je Tramp.

Američki predsjednik je istovremeno pozvao britanske vlasti da otvore naftna polja u Sjevernom moru, ističući da bi to moglo doprinijeti jačanju energetskog sektora.

List The Observer objavio je da Starmer razmatra mogućnost da već sjutra saopšti namjeru da se povuče sa mjesta lidera Laburističke partije, što bi moglo da izazove značajne političke promjene na britanskoj političkoj sceni.

Za sada nema zvanične potvrde iz Dauning strita o mogućoj ostavci britanskog premijera.