Britanski premijer Keir Starmer uvodi veće poreze bogatima.

Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Britanski premijer Keir Starmer najavio je u utorak da će možda morati da uvede veće poreze bogatima kao dio svog plana da reformiše Britaniju i da je riješi problema koji su nastali tokom 14 godina vladavine konzervativaca.

Starmer, čija je laburistička partija odnijela ubjedljivu pobjedu na izborima u julu, obećala je da će obnoviti suštinu britanskog društva, rekavši da su ovomjesečni protesti protiv imigranata ukazali na podjele koje su uzele maha, podstaknute tendencijom konzervativaca da se okrenu populizmu, a ne rešavanju problema.

"Biću iskren prema vama. Budžet će stići u oktobru i biće mučan. Nemamo drugog izbora s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo", rekao je Starmer.

Dodao je da Vlada planira da održi obećanje iz predizborne kampanje da neće povećavati određene poreze radnicima. On je takođe upozorio da će za svaku izmjenu biti potrebno određeno vrijeme. On je rekao da je spreman da donosi nepopularne odluke, uključujući i to da "oni sa najširim ramenima" treba da očekuju da snose teret budžeta od 30. oktobra, nazivajući to kratkoročnim bolom za dugoročno dobro.

"Naslijedili smo ne samo ekonomsku crnu rupu, već i društvenu crnu rupu i zato moramo nešto da uradimo i da stvari promijenimo. Dio toga je da budemo iskreni prema ljudima o izborima sa kojima se suočavamo i koliko će ovo biti teško. Iskreno, stvari će se pogoršati prije nego što nam bude bolje", najavio je on.