Zelenski optužuje Bjelorusiju za pomoć ruskim napadima dronovima na Ukrajinu i postavlja ultimatum za uklanjanje opreme.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia/Youtube/euronews (in English)/printscreen

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Belorusiju da pomaže ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Upozorio je Minsk da ima nedelju dana za uklanjanje komunikacijske opreme koja, prema tvrdnjama Kijeva, pomaže u navođenju napada s bjeloruske teritorije.

U suprotnom, poručio je, Ukrajina će sama poduzeti mjere.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu, Zelenski je dodatno pojačao kritike na račun bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka. Tvrdi da, uprkos njegovim tvrdnjama kako Belorusija ne želi biti uvučena u rat, režim i dalje pomaže ruskoj vojnoj kampanji.

"Kada Lukašenko kaže da ne želi da učestvuje u ratu, trebalo bi da bude iskren, barem prema vlastitom narodu. Nije samo on taj koji bi mogao biti uvučen u rat, cijela njegova zemlja mogla bi biti uvučena u njega zbog Rusije", tvrdi Zelenski.

Ukrajinski predsjednik poručio je da je Rusija koristila belorusku teritoriju još od prvih dana invazije i da su iz Bjelorusije lansirani projektili koji su pogađali ciljeve u Ukrajini. Spomenuo je i ranije razgovore s Lukašenkom, navodeći da se bjeloruski lider pokušavao ograditi od tih napada tvrdeći da su ih izvele isključivo ruske snage.

Zelenski je poručio da takvo objašnjenje ne prihvata. Njegovo upozorenje odnosi se na, kako tvrdi, relejne sisteme postavljene na komunikacijskim tornjevima u dvema beloruskim regijama koje se graniče s Ukrajinom preneo je The Kyiv Independent.

Prema rečima ukrajinskog predsjednika, ta oprema se koristi za koordinaciju ruskih napada dronovima na civilna područja.

"Na tim tornjevima nalaze se relejni sistemi. Može ih ukloniti. Ako zaista ne želi biti dio rata, neka ukloni tu opremu i isključi je", naveo je Zelenski.

On tvrdi da rad tih sistema pridonosi svakodnevnim civilnim žrtvama u Ukrajini. Dodao je da je nedelju dana više nego dovoljno vremena da bjeloruske vlasti uklone spornu opremu.

"Naši civili svakodnevno umiru zbog toga. Ako on to ne učini, mi ćemo", istakao je.

Te izjave predstavljaju jedno od najoštrijih javnih upozorenja koja je Kijev uputio Minsku od početka ruske invazije u februaru 2022. Iako bjeloruske snage formalno nisu ušle u rat, Bjelorusija je Rusiji omogućila korišćenje svoje teritorije za vojne operacije i logistiku, uključujući i početni napad na Kijev.

Zelenski je takođe optužio Belorusiju da ima značajnu ulogu u dopremanju goriva koje koriste ruske snage. Tvrdi da Minsk može da ograniči izvoz koji posredno podupire ruske vojne operacije.

"Danas je Bjelorusija jedan od glavnih dobavljača ruske vojske. Može li se to zaustaviti? Uveren sam da je to u njegovoj moći", kazao je.

Ranije ove nedelje Zelenski je izjavio da Rusija i dalje traži načine kako dublje da uvuče Belorusiju u sukob, potencijalno kao dio šire strategije pritiska na istočno krilo NATO.

Lukašenko je u utorak rekao da Belorusija ne predstavlja vojnu pretnju Ukrajini i izvinio se Zelenskom zbog ranijih oštrih izjava. Kazao je da su njegove riječi bile odgovor na ono što je opisao kao pretnje iz Ukrajine, uključujući tvrdnje da je Kijev identifikovao stotine mogućih ciljeva u Belorusiji i da zna gdje se on nalazi.

"Ako je Volodimira to uvredilo, izvinjavam mu se zbog tih riječi", naglasio je Lukašenko.

(Telegraf/MONDO)