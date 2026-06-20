Predsjednik Rodrigo Paz najavio šire angažovanje vojske radi uklanjanja blokada i uspostavljanja reda

Izvor: YouTube/Printscreen/ Mike Zarr

Politička i ekonomska kriza u Boliviji dodatno je eskalirala nakon što je predsjednik Rodrigo Paz proglasio vanredno stanje, čime je omogućeno šire angažovanje vojske u cilju uklanjanja blokada puteva i uspostavljanja javnog reda.

Protesti, koji traju već gotovo 50 dana, doveli su do prekida snabdijevanja hranom, gorivom i ljekovima u više djelova zemlje, uključujući i glavni grad La Paz.

Tras la declaratoria de Estado de Excepción, se observó la movilización de efectivos militares en calles de La Paz.

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Demonstracije su počele nakon ukidanja dugogodišnjih subvencija za gorivo, ali su se u međuvremenu proširile na šire zahtjeve, uključujući povećanje plata, rješavanje nestašica goriva i dolara, kao i ostavku predsjednika.

Veliki dio protesta povezuje se sa pristalicama bivšeg predsjednika Evo Morales, čije su pristalice blokirale ključne saobraćajnice širom zemlje.

Así el presidente Rodrigo Paz declaró estado de excepción en todo el territorio nacional.pic.twitter.com/RulYx4WcMj — ERBOL (@ErbolDigital)June 20, 2026

Obraćajući se naciji, Paz je poručio da je cilj vanrednog stanja da se zaštite građani i omogući normalno snabdijevanje.

„Ovo nije vanredno stanje da bi se ograničio život ljudi. Ovo je vanredno stanje da bi se ljudima vratila sloboda i oslobodila Bolivija od onih koji blokadama nanose štetu stanovništvu“, rekao je Paz.

Parlament sada ima rok od 72 sata da potvrdi ili odbaci odluku o uvođenju vanrednog stanja.