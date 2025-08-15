Prve dvije identifikovane žrtve ubistva u Boliviji su MIljan Đekić (38) iz Niša i Dejančo Lazarevski (43) zvani Makedonac

Tri tijela muškaraca pronađena su u crnim plastičnim kesama u Boliviji — a kao žrtve idetifikovani su Srbi Miljan Đekić (38) i Vanja Milošević, kao i Dejančo Lazarevski (43) zvani Makedonac iz Strumice.

Prema navodima medija, tijela su imala prostrijelne rane na glavi, kao iznake nasilja poput ogrebotina na zglobovima, što ukazuje na to da su mučene prije pogubljenja.

Do ubistva je došlo se dogodilo u naselju Petrolero Norte, u Santa Kruzu.

Navodi se da su na fotografijama Dejančko Lazarevski i Srbin Miljan Đekić.

Bolivijska policija njihova izmasakrirana tijela, podsjetimo, pronašla je u kuhinji iznajmljene kuće, pošto su komšije prijavile da se iz nje čuju muzika i uznemirujući krici.

Nezvanično je objavljeno da je žrtve neko u Santa Kruzu angažovao kao obezbjeđenje, iako ova verzija nije zvanično potvrđena.

"Tijela u crnim džakovima pronađena su u kuhinji. Sumnja se da je plan ubica bio da ih transportuju na neko drugo mjesto, ali da to nisu stigli jer je policija upala u kuću i otkrila zločin", navode izvori iz istrage.

Vlasti nastavljaju istragu kako bi razjasnile motive zločina i uhapsile odgovorne.

Policija je uhapsila četvoricu osumnjičenih za umiješanost u zločin i oni su se danas branili ćutanjem.

Bolivijski istražitelji sumnjaju da su državljani Srbije i Makedonac ubijeni zbog sukoba narko klanova, odnosno da je motiv surove likvidacije kokain.

Poznanici šokirani informacijama o ubistvu

Inače u rodnom gradu Miljana Đekića, zvanog Hitri, svi su šokirani informacijom da je on ubijen u Boliviji.

"Svi već godinama znamo čime se bavio, to je bila javna tajna. Međutim, iznenađeni smo da je ubijen, jer je bio izuzetno oprezan i vodio je računa o svakom detalju. Ovdje u Nišu imao je stan u novoj zgradi u kojoj su stanove kupili i neki drugi ljudi iz podzemlja, navodno da bi prali novac ", kaže sagovornik Kurira.

On dodaje da je Dejanča Lazarevski iz Strumice u Nišu bio poznat po nadimku Makedonac, a da se priča da je treća žrtva izvjesni Mali Kosta.

" Ovdje niko ne vjeruje da su ih ubili Bolivijci. U podzemlju se govori da je likvidacija Miljana naručena odavde, iz Srbije ili Crne Gore a da su možda Bolivijci bili izvršioci ili pomagači", dodaje on.

Kako je Kurir pisao ranije, veliki broj Srba i Crnogoraca, prema izvještajima svjetskih policija ujedinio se u takozvani "balkanski kartel" koji je postao jedan od najmoćnijih kada je šverc kokaina u pitanju.

