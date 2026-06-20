Spasioci tragaju za ljudima pod ruševinama nakon udara navođenih avionskih bombi, dok su eksplozije tokom noći zabilježene i na Krimu

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Najmanje pet osoba povrijeđeno je u ruskom napadu na Harkov u ranim jutarnjim satima, nakon što su navođene avionske bombe pogodile gradski okrug Holodnogirski, prenosi Kijev post.

Gradonačelnik Harkova Ihor Terehov saopštio je da su ruske snage izvele više udara na ovaj dio grada, pri čemu je pogođena i dvospratna stambena zgrada.

Filthy russia attacked Kharkiv at dawn ! The barbarians hit yet another apartment building ! One civilian was killed and nine others people were pulled out of the rubble alive, some are now hospitalized in critical condition !@IntlCrimCourt#RussiaTerroristStatepic.twitter.com/vvEhOU02e2 — Clown (@DanaSLJL)June 20, 2026

„Navođene avionske bombe pogodile su gradski okrug Holodnogirski“, naveo je Terehov na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, postoji bojazan da se najmanje četiri osobe i dalje nalaze zarobljene ispod ruševina objekta, dok je za sada potvrđeno pet povrijeđenih.

Spasilačke ekipe nalaze se na terenu, a akcija potrage i izvlačenja unesrećenih je u toku. Lokalne vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao biti veći kako budu pristizale nove informacije sa mjesta napada.

Not every Ukrainian lived to see this morning. Again.



This morning, russia struck Kharkiv with guided bombs.



One person was killed. Nine were injured.



Another day. Another russian attack. Another civilian life stolen.pic.twitter.com/K6kb5eZAov — UAVoyager (@NAFOvoyager)June 20, 2026

Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, od početka rata često je meta ruskih raketnih, dronskih i avionskih udara usmjerenih na stambene četvrti i civilnu infrastrukturu.

Istovremeno, tokom noći su prijavljene eksplozije i na Krimu. Prema navodima lokalnih kanala za praćenje situacije, dronovi su vjerovatno pogodili područje termoelektrane Tavrijska u blizini Simferopolja.

Nakon udara izbio je požar, a iznad elektrane se mogao vidjeti gust crni dim. Eksplozije i aktivnosti ruske protivvazdušne odbrane zabilježene su i u više djelova Simferopolja, kao i u mjestu Perevaljno.

Ruske vlasti na Krimu do sada se nijesu zvanično oglašavale povodom ovih navoda.

❗️At night, the Defense Forces of Ukraine carried out a massive attack on the temporarily occupied Crimea.



Fires were recorded at the Tavriyska Thermal Power Plant (TPP), a gas distribution station near the village of Zhuravlivka in the Simferopol district, and an oil and gas…pic.twitter.com/6az7R4zW7X — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian)June 20, 2026

Napadi dolaze u trenutku pojačanih dronskih operacija na teritorijama pod ruskom kontrolom. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio je da je ruska protivvazdušna odbrana tokom petka oborila 25 dronova koji su se kretali prema ruskoj prijestonici.

U međuvremenu, ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov ocijenio je da bi Krim mogao postati sve izolovaniji usljed intenziviranja ukrajinskih napada dronovima na vojnu i energetsku infrastrukturu na poluostrvu.