Ukrajinske snage izvele su velike napade na Moskvu, uključujući rafineriju u Kapotnji, izazivajući požare i poremećaje u vazdušnom saobraćaju.

Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia

Ukrajinske snage juče su izvele jedan od najvećih napada na rusku teritoriju, snažno pogodivši područje Moskve i ključnu naftnu infrastrukturu. Meta je bila rafinerija nafte u Kapotnji, koja je pogođena drugi put za samo dva dana, a prema navodima ukrajinske vojske, izbilo je više požara unutar postrojenja, uključujući i glavne proizvodne jedinice, javlja Institut za proučavanje rata.

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je tokom noći oboreno čak 555 ukrajinskih dronova, dok je ukupan broj presretnutih letjelica i projektila u jednom danu dostigao gotovo hiljadu. Uprkos tome, snimci sa terena potvrđuju da su dronovi uspjeli da probiju odbranu i izazovu štetu, uključujući požare i poremećaje u vazdušnom saobraćaju – sva četiri moskovska aerodroma privremeno su obustavila rad.

Napadi su, prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, odgovor na rusko granatiranje Kijeva i kompleksa Kijevsko-pečerske lavre. Osim Moskve, pogođena su i skladišta goriva u Rostovskoj oblasti, dok su napadi dronovima zabilježeni i u drugim djelovima Rusije.

Posebno su zanimljive reakcije ruskih vojnih blogera, koji sve otvorenije govore o slabostima sistema odbrane i raskoraku između zvaničnih izvještaja i stvarnosti na terenu. Jedan od njih, u objavi koja je kasnije obrisana, priznao je da su "ukrajinski dronovi uspjeli da nanesu ozbiljnu štetu uprkos navodno snažnoj protivvazdušnoj odbrani Moskve", dodajući da "broj presretanja ništa ne znači ako i mali procenat pogodi ciljeve od strateškog značaja".

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During the largest drone attack on Moscow in recent years, Russia’s Pantsir systems got a chance to demonstrate their effectiveness. It did not go well.



Take a look:



first, a Pantsir misses the same drone…pic.twitter.com/S2Q4pC6Nzl — NEXTA (@nexta_tv)June 18, 2026

Više blogera upozorava da se rat "više ne može skrivati od stanovništva", ističući da Ukrajina sve uspešnije prenosi sukob duboko unutar ruske teritorije.

"Ljudi sada sopstvenim očima vide eksplozije i požare – teško je i dalje tvrditi da se sve odvija negdje daleko", navodi jedan od njih.

Ukrajinski dron razneo rezervoar nafte

Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia

Oštre kritike upućene su i ruskim državnim medijima. Jedan bloger optužio je urednike da stvaraju "paralelnu stvarnost u kojoj je sve u redu", dodajući:

"Oni koji su se odvojili od naroda kontrolišu informacije i uvjeravaju javnost da nema razloga za zabrinutost." Drugi upozorava da će, ako se takav pristup nastavi, "zvanični izveštaji postati potpuno besmisleni i odvojeni od stvarnog stanja na terenu".

Pojedini autori takođe naglašavaju potrebu za hitnim jačanjem protivvazdušne odbrane ne samo na granicama, već i oko ključnih infrastrukturnih objekata širom zemlje.

Moscow MANPADS operators open fire right in the middle of the highway while civilians and civilian cars pass by couple of meters away.https://t.co/KfoTTRlZRzpic.twitter.com/YQUOCVwXpv — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)June 18, 2026

"Ako ne promijenimo pristup, ovakvi napadi postaće nova normalnost", zaključuje jedan od komentatora.

Analitičari upozoravaju da učestali ukrajinski napadi duboko na ruskoj teritoriji razotkrivaju ranjivost ruskog odbrambenog sistema, uprkos visokim stopama presretanja. Istovremeno, izvještaji ukazuju na mogući nedostatak ključnih raketa za protivvazdušnu odbranu, dodatno opterećen sankcijama i iscrpljenim zalihama.

U međuvremenu, Kremlj nastoji da iskoristi navodni napad na civilni autobus u Brjanskoj oblasti kao opravdanje za nove masovne udare na Ukrajinu, iako ukrajinske bezbjednosne službe tvrde da dokazi o takvom napadu ne postoje.

Rusija se suočava i sa energetskim problemima – zbog smanjenih zaliha goriva planira uvoz benzina iz Azije, što dodatno ukazuje na posledice ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu.

Istovremeno, zapadni saveznici nastavljaju da jačaju ukrajinske vojne kapacitete. Holandija, Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedska i Belgija najavile su nove pakete pomoći koji uključuju dronove, sisteme protivvazdušne odbrane, pa čak i borbene avione F-16.

Sukob tako ulazi u novu fazu, u kojoj rat sve vidljivije pogađa i samu Rusiju, dok se paralelno intenzivira međunarodna podrška Ukrajini.

(Jutarnji/MONDO)