Na društvenim mrežama pojavili su se snimci više dronova koji nadleću Moskvu, svega dan nakon dosad najrazornijeg ukrajinskog napada na rusku prestonicu.

Izvor: X/exilenova_plus

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci jata dronova kako lete iznad Moskve, samo dan nakon najrazornijeg ukrajinskog napada na prijestonicu Rusije.

U napadu je skoro 200 dronova ispaljeno na Moskvu, djelovi ruske prijestonice bili su prekriveni crnom, masnom kišom. Gusti stubovi dima dizali su se visoko u nebo iz pogođene rafinerije nafte, a 17 ljudi je ranjeno u Moskovskoj oblasti, rekao je lokalni guverner Andrej Vorobjov, piše BBC.

Na jednom od snimaka vide se dva drona kako nadleću zgrade, a nakon nekoliko trenutaka vidi se i eksplozija iznad gradilišta. Snimci još uvijek nisu potvrđeni kao autentični.

High-speed aerial targets have also been detected over Moscow. Swarms of drones are reportedly heading toward Moscow right now.#Moscow#Drones#Ukrainepic.twitter.com/ntl8nww00i — رضوانہ رضا (@Rizvana_Raza)June 19, 2026

Gradonačelnik Moskve: Oborili smo 35 ukrajinska drona

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je oko podneva da su snage protivvazdušne odbrane oborile 16 ukrajinskih dronova koji su se kretale danas ka ruskoj prijestonici. Sobjanjin nije prijavio da je bilo žrtava ili štete u napadu.

Sat vremena kasnije, gradonačelnik je objavio da je sistem protivvazdušne odbrane ruskog Ministarstva odbrane uništio još deset bespilotnih letjelica u Moskovskoj oblasti.

Prema njegovim riječima, službe za vanredne situacije već rade na mjestu otpada. Detalji o mogućoj šteti i žrtvama još nisu objavljeni, javlja Meduza.

Drones are attacking Moscow again now



The UAVs are reportedly approaching the Russian capital from several directions.



Exilenova+pic.twitter.com/PyFmFPztEo — Euromaidan Press (@EuromaidanPress)June 19, 2026

Podsjetimo, Moskva se našla na meti najvećeg ukrajinskog napada od početka invazije na Ukrajinu, sa blizu 200 dronova koji su pogodili mete oko ruske prijestonice i podigli stubove gustog dima visoko u nebo.

Ministarstvo odbrane: Ruska PVO oborila 133 ukrajinska drona tokom noći

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 133 ukrajinska drona tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Additional footage of Ukrainian drones flying over Moscowpic.twitter.com/88ImKooSPB — Reporter Today News (@reportertoday88)June 19, 2026

U saopštenju se navodi da su ukrajinski dronovi oboreni iznad ruske Belgorodske, Brjanske, Kaluške, Kurske, Voronješke, Orlovske, Smolenske, Tulske, Rostovske, Rjazanjske i Moskovske oblasti, prenele su RIA Novosti. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći i iznad Krima i Crnog mora.