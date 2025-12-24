Rusija odbila posljednju verziju mirovnog plana za kraj rata u Ukrajini.

Izvor: YouTube printcreen

Ruska Federacija je odbila posljednju verziju ukrajinsko-američkog predloga sporazuma o kraju rata u Ukrajini, piše "Blumberg". Moskva je ocijenila da ovaj dokument ima dobre osnove za "konačnu verziju", ali da više odredbi mora da se izmijeni.

Ukrajina je nedavno dobila bezbjednosne garancije od Sjedinjenih Država i Evrope u vidu vojne pomoći u slučaju novog potencijalnog sukoba u budućnosti. Sada Rusija traži istu vrstu garancija po pitanju proširenja NATO pakta na istoku Evrope.

Vidi opis Putin glatko odbio novi plan o Ukrajini od 20 tačaka: Moskva ne prelazi preko 3 ključne tačke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zašto je Vladimir Putin odbio novi plan o Ukrajini od 20 tačaka?

Rusija želi da Ukrajina ostane neutralna ako se pridruži Evropskoj uniji, da se NATO ne širi dalje na istoku Evrope i da Ukrajina značajno smanji svoje vojne kapacitete. Takođe, Moskva želi jasan plan po pitanju statusa ruskog jezika u Ukrajini i transparentan plan o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava u Evropi.

Kako glasi predlog sporazuma Ukrajine koji je Rusija odbila?