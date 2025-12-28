Putin tvrdi da se Ukrajini ne žuri da postigne mir sa Rusijom, pred sastanak Trampa i Zelenskog na Floridi izjavio da njegova zemlja može da sve ratne ciljeve postigne silom.

Izvor: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE / IMAGO STOCK&PEOPLE / PROFIMEDIA

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija vidi kako Kijev nije u žurbi da okonča sukob u Ukrajini na miroljubiv način, javio je danas Rojters pozivajući se na rusku novinsku agenciju Interfaks.

Prema izvještaju ruske državne agencije TASS, Putin je rekao da ako Ukrajina ne želi da razriješi sukob na miroljubiv način, Rusija će postići sve ciljeve svoje „specijalne vojne operacije“ silom, navodi Rojters.

Skaj njuz prenosi da je Putin upozorenje Ukrajini uputio na sastanku sa ruskim generalima na koji je došao obučen u vojnu uniformu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je juče, odgovarajući na brojne ruske napade bespilotnim letjelicama i projektilima prethodne noći, ocijenio da je Rusija pokazala želju da nastavi rat, dok Kijev želi mir.

Očekuje se da će Zelenski na današnjem sastanku na Floridi s američkim predsjednikom Donaldom Trampom ponovo naglasiti uslove Kijeva za pregovore.

Ukrajinski lider odbacuje bilo kakvu predaju u sklopu mira koji bi joj bio nametnut pod uslovima Moskve, navodi Rojters.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev da komentariše Putinove izjave, dodaje britanska agencija.