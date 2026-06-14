Trudnoća otkrivena tek u bolnici tokom porođaja, a DNK analiza pokazala da je otac bebe njen šesnaestogodišnji brat.

Izvor: MONDO/Zora Ćirković

Češku javnost potresao je slučaj dvanaestogodišnje djevojčice iz Karlovih Vari koja se porodila, a da njena porodica i okolina nijesu ni slutili da je trudna.

Prema navodima medija, djevojčica je početkom jula prošle godine hitno prevezena u bolnicu zbog jakih bolova. Tek po prijemu ljekari su utvrdili da se nalazi u porođaju.

Nakon rođenja djeteta pokrenuta je istraga, tokom koje je djevojčica izjavila da je otac bebe njen stariji brat. Policija je naložila DNK vještačenje koje je, prema navodima istražitelja, potvrdilo njegovo očinstvo.

Novorođenče je nakon porođaja smješteno u hraniteljsku porodicu, dok je slučaj završio pred sudom.

Na Okružnom sudu u Plzenu mladić je priznao dio navoda iz optužnice. Sud ga je osudio na trogodišnju uslovnu kaznu, uz obaveznu seksualnu terapiju i isplatu odštete žrtvi u iznosu od oko 12.500 eura.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti u Češkoj, posebno zbog činjenice da niko iz porodice niti škole nije primijetio trudnoću djevojčice sve do trenutka kada je završila u bolnici. Gradonačelnik mjesta iz kojeg porodica dolazi izjavio je da je cijeli događaj duboko potresao lokalnu zajednicu i da se o njemu danima govorilo u gradu.