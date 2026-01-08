Prvi put je takozvani „efekat Okamura“ primijećen krajem godine, kada je lider radikalnih nacionalista naredio uklanjanje ukrajinske zastave sa zgrade Poslaničkog doma, gdje je bila postavljena u znak solidarnosti.

Izvor: Printscreen/Kurir

Češki političar Tomio Okamura u prazničnom obraćanju iznio je niz uvreda na račun Ukrajine i njenih građana, što je izazvalo snažnu reakciju javnosti – građani Češke su, iz inata, počeli da uplaćuju još veće iznose za kupovinu oružja i municije za Kijev.

Okamura je izjavio da je u Ukrajini, kako je naveo, na sceni „korumpirana hunta“ koja novcem čeških penzionera sebi gradi „zlatne klozete“.

„Njegove neobične izjave s jedne strane cijene njegovi birači, a s druge izazivaju snažnu reakciju, što jasno vidimo. Od Okamurinog obraćanja nije prošao nijedan dan da nam ljudi ne pošalju najmanje 20.000 eura, što je za sto odsto više dnevno nego prošle godine“, izjavio je za češki portal Novinky Martin Ondraček, osnivač inicijative Poklon za Putina.

Dan kasnije, 2. januara, nakon govora u kojem je Okamura predsjednicu Evropske komisije nazvao „pomahnitalom“, optužio Brisel da vodi Evropu pravo u Treći svjetski rat, te poručio da Ukrajina krade novac i da joj nije mjesto u Evropskoj uniji, građani su na račun inicijative uplatili rekordnih 39.750 eura — pet puta više nego istog dana prethodne godine.

„Okamura i njegova stranka Sloboda i direktna demokratija nenamjerno su postali naši influenseri“, rekao je Ondraček, podsjećajući da se sličan talas donacija javlja nakon svakog verbalnog napada na Ukrajince, bilo od strane Okamure ili američkog predsjednika Donalda Trampa, kojeg je nazvao „najboljim influenserom“ za prikupljanje sredstava.

Pored dobrovoljnih donacija, koje se uvijek prikupljaju za konkretnu vojnu opremu ili oružje, građani u porukama navode da su se odlučili na uplatu upravo zbog načina na koji pojedini češki političari govore o Ukrajini ili dovode u pitanje odgovornost Rusije za eksploziju skladišta municije u Vrbjeticama 2014. godine.

Prvi put je takozvani „efekat Okamura“ primijećen krajem godine, kada je lider radikalnih nacionalista naredio uklanjanje ukrajinske zastave sa zgrade Poslaničkog doma, gdje je bila postavljena u znak solidarnosti. Danas se na toj zgradi, kao i na zgradi češke vlade, vijori zastava Evropske unije.

Inicijativa Poklon za Putina veoma je popularna među Česima, a do sada je u 53 kampanje za nabavku različitog naoružanja učestvovalo više od 380.000 građana, uglavnom sa pojedinačnim donacijama u iznosu od oko stotinu eura.