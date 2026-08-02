Prvi brak pukao zbog koleginice, sad na vjenčanje stigao helikopterom: Isplivali snimci sa svadbe Neše Tvinsa

Frontmen grupe koja je harala devedesetih, Neša Tvins, ponovo je izgovorio sudbonosno "da", a o njegovom dolasku na sopstvenu svadbu dugo će se pričati.

Izvor: privatna arhiva

Muzičar Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Tvins, ponovo je stao na ludi kamen! Nakon što mu je prvi brak pukao zbog koleginice sa estrade, o čemu je otvoreno pričao, pjevač je odlučio da novu sreću kruniše daleko od očiju javnosti, ali u prilici kakva se rijetko viđa - na sopstveno vjenčanje stigao je ni manje ni više nego helikopterom.

Mladoženja je u velikom stilu sletio pred okupljene goste, a tajna ceremonija ubrzo je postala glavna tema kada su isplivali prvi snimci.

Pogledajte:

Pogledajte 00:21 SPEKTAKULARAN DOLAZAK NEŠE TWINSA U RESTORAN! Izvor: Privatna arhiva Izvor: Privatna arhiva

Svadbeno veselje upriličeno je u jednom od elitnih beogradskih restorana, sa 200 zvanica, kako navodi 24sedam, uz prisustvo porodice, prijatelja i najbližih saradnika sa kojima proslavljaju početak zajedničkog života.

Pogledajte i kako izgleda Nešina izabranica, kao i kako je protekao prvi ples:

Pogledajte 00:16 Venčanje Neša Tvins Izvor: Privatna arhiva Izvor: Privatna arhiva

Prvi brak pukao zbog prevare

Neša Tvins je bez zadrške je govorio o trenutku kada je shvatio da mora potpuno da promeni sebe. Kao neko ko je otvoreno priznao da je bio zavisnik od se*sualne strasti, odgovorio je kada je prvi put osjetio da ga takav život više ne ispunjava.

"Vrlo brzo sam osjetio tu vještačku sreću koja me površno zadovoljavala, a u duši sam osjećao prazninu. Sa strane je sve izgledalo savršeno, ali čovjek tek kasnije shvati šta zaista ima vrijednost. Živjelo se brzo, divlje i bez mnogo razmišljanja", rekao je Neša.

"Droga je najveće zlo jer čovjeka odvodi od njegove prirode. U tim trenucima osjećaš neko lažno zadovoljstvo, ali posle bude mnogo gore kada ostaneš sam sa sobom. Vidio sam kako mnogi postaju hladni i bezosjećajni. Tada sam shvatio koliko je važno da čovjek sačuva sebe i svoju dušu", objašnjava Neša.

Izjava da se teže skidao sa žena nego sa droge ostala je upamćena i danas, a sada priznaje da li je stvarno bilo tako.

"Čovjek u tom ludom životu počne površno da gleda žene i misli samo na sebe. Ideš dalje bez razmišljanja da li će neko zbog toga patiti. Postaneš rob te energije i izgubiš osjećaj i prema sebi i prema drugima", priznaje Neša.

"Morao sam jednim dijelom da umrem za taj način života da bih ponovo oživio sebe", zaključuje pevač, a onda se osvrnuo na hitove devedesetih.

A da je zaista bio rob žena, svjedoči i njegov turbulentni bračni život. Svoju prvu suprugu, sa kojom ima sina Manuela, Neša je, po sopstvenom priznanju, varao na svakom koraku.

"Mene je ponela karijera, imao sam milion djevojaka sa svih strana. Nisam bio cvjećka, ali nije me ni boljelo uvo. Varao sam je, ali sam se trudio da sakrijem to," ispričao je denser ranije za 24sedam.

Pogledajte Enine fotografije:

Brak, koji je bio po principu "toplo-hladno", definitvno je pukao 2002. godine, a glavni razlog bila je njegova koleginica Ena iz grupe "Trik FX", u koju se Neša ludo zaljubio dok je još bio oženjen.

Sa njom je snimio i duet "Stara bagra", a veza je potrajala punih devet godina. Ipak, i ta ljubav je doživjela krah zbog kojeg je Neša umalo dotakao dno.

"Najteži period mi je bio kada sam raskinuo sa Enom. Nakon toga sam se posvetio vjeri i Bogu i onda sam otišao u Švajcarsku i nisam želio da izlazim iz stana nigdje," priznao je on svojevremeno za 24sedam, dodajući da su oboje u toj vezi pravili velike greške.