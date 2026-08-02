Oženio se Neša Tvins: U strogoj tajnosti izgovorio sudbonosno "da", sad isplivali detalji

Zvijezda devesesetih Neša iz grupe "Tvins" i izabranica zavjetovali su se jedno drugom na vječnu ljubav u Crkvi Svetog Luke.

Izvor: Instagram printscreen / grupa_twins_official

Nebojša Kostrešević - Neša Tvins oženio se danas, saznaje 24sedam. Iako je već decenijama pod budnim okom javnosti, jedan od najvažnijih trenutaka svog života uspio je da sačuva daleko od kamera i medijske pompe.

Vjenčanje je, naime, organizovano u strogoj tajnosti, ali mi su se lijepe vijesti saznale od bliskog izvora, ubrzo po crkvenom vjenčanju. Neša i njegova izabranica zavjetovali su se jedno drugom na vječnu ljubav u Crkvi Svetog Luke, dok je za svadbeno veselje odabran jedan od luksuznih restorana u Beogradu, gdje će sa porodicama, prijateljima i najbližim saradnicima proslaviti početak njihovog zajedničkog života.

Kako je izvor dalje ispričao, na proslavu je pozvano oko 200 ljudi, a pootom su tragom ovih informacija kontaktirali i pjevača on je ovu vijest potvrdio, ne skrivajući radost i uzbuđenje.

"Zahvalni smo!"

- Hvala od srca na divnim željama. Danas smo moja supruga i ja presrećni, ispunjeni i zahvalni što smo ovaj trenutak podijelili sa najbližima. Željeli smo da naša ljubav danas bude u prvom planu, a biće prilike da o tome i pričam u nekom budućem periodu - poručio je Neša za 24sedam.

Posle brojnih uspjeha na poslovnom planu, Kostrešević je danas započeo jedno potpuno novo životno poglavlje, okružen onima koji mu najviše znače.

(24sedam / MONDO)