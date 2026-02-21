Region Pardubice omogućio sufinansiranje projekata do 50 odsto; u maju potpisivanje memoranduma o dugoročnoj saradnji

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zahvaljujući saradnji koju je Opština Žabljak uspostavila sa Češkom Republikom, danas se otvara novo poglavlje razvoja i međunarodnog partnerstva.

Češki region Pardubice omogućio je Opštini Žabljak korišćenje finansijskog instrumenta vrijednog do 100.000 eura.

To znači da će projekti na teritoriji Žabljaka, čija je vrijednost do 200.000 eura, biti podržani kroz sufinansiranje partnera u iznosu od 50 odsto.

Ova podrška predstavlja novi most prijateljstva i snažan podsticaj daljem razvoju opštine.

Nakon posjete 2024. godine, kada je saradnja započeta, u maju ove godine u Češkoj je planirano potpisivanje memoranduma kojim će partnerstvo biti ozvaničeno na duži vremenski period.

Gradimo prijateljstva — sa prijateljima razvijamo Žabljak.