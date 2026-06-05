Spajić je u Tivtu razgovarao sa premijerom Češke Andrejem Babišom.
Put ka Evropskoj uniji (EU) je i put zbližavanja sa zemljama članicama, poručio je premijer Milojko Spajić.
Spajić je u Tivtu razgovarao sa premijerom Češke Andrejem Babišom.
“Sporazum u oblasti odbrane, koji ćemo konačno zaključiti poslije sedam godina, predstavlja važan korak u jačanju partnerstva Crne Gore i Češke. Zahvalio sam premijeru Babišu na kontinuiranoj podršci našem evropskom putu, a u Tivtu smo potvrdili da su odbrambena saradnja i zajedničke evropske vrijednosti temelj zajedničke vizije bezbjedne, stabilne i ujedinjene Evrope. Češka je uz nas na našoj misiji 28. članica 2028”, navodi se u objavi Spajića na mreži X.
Put ka Evropskoj uniji je i put zbližavanja sa zemljama članicama. Sporazum u oblasti odbrane, koji ćemo konačno zaključiti poslije sedam godina, predstavlja važan korak u jačanju partnerstva Crne Gore i Češke. Zahvalio sam premijeru Babišu na kontinuiranoj podršci našem…pic.twitter.com/2ssG2vMUXJ— Milojko Spajić (@MickeySpajic)June 5, 2026