U Češkoj, nedaleko od Praga, dogodila se pucnjava u opštinskoj zgradi.

Izvor: Profimedia

Jedna žena je ubijena, a najmanje četiri osobe, uključujući policajca, ranjene su u pucnjavi u opštinskoj zgradi u češkom selu, saopštila je policija, dodajući da je i napadač ubijen.

Policija je na društvenoj mreži X saopštila da je obezbijedila zgradu u gradu Hribska, 110 km sjeverno od Praga. Motiv napada nije naveden, piše Rojters.

Chřibská na Děčínsku - Budova je bezpečná! V tuto chvíli můžeme potvrdit jednu zemřelou ženu a střelce. Počty zraněných budeme aktualizovat.https://t.co/BaGko9XTXE — John Spectator (@johnspectator)January 19, 2026

"Trenutno možemo da potvrdimo da potvrdimo smrt jedne žene i napadača", naveli su iz policije.