Muškarac iz Istočne Evrope ubijen je u centru Barselone. Policija ima slike osumnjičenog i pokrenula je operaciju za njegovo lociranje.

Izvor: David Zorrakino / ContactoPhoto / Profimedia

Muškarac je upucan u glavu ispred kancelarije za lične karte Nacionalne policije u ovoj ulici u centru Barselone, prenose španski mediji. Lokalna policija utvrđuje identitet ubijenog, ali prve informacije ukazuju na to da je iz Istočne Evrope.

Kako se navodi, policija ima slike ubice.

Pokrenuta je policijska operacija kako bi se osumnjičeni locirao.

Oružje je pronašao svjedok ispod biciklističke kacige, iste one koju strijelac nosi na slikama, u oblasti Gala Plasidija, na autobuskoj stanici.

Napadač je pobjegao niz ulicu Granada del Penedes, a kasnije je viđen dalje u okrugu Grasija u Barseloni.

Treba napomenuti da se papa Lav XIV danas popodne vraća u Barselonu nakon posete Monseratu i da će putovati papamobilom duž ulice Roselo od avenije Dijagonal do Sagrada Familije .

On je šesti čovjek ubijen u Kataloniji ove 2026. godine, a poslednji je ubijen Srbin Mario Đolović, ovog vikenda u Zona Franka, takođe u Barseloni.