Iran traži da se oslobodi 24 milijarde dolara koje su zamrznute kako bi se nastavili pregovori sa Amerikom.

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Iran zahtijeva od Sjedinjenih Američkih Država da oslobode 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine kako bi se postigao mirovni sporazum u ratu koji traje na Bliskom istoku od 28. februara ove godine, saznaje "CNN" ekskluzivno od visokog zvaničnika Irana. Prema riječima iranskog zvaničnika, danas su počeli pregovori koji su "zapeli" upravo na tom pitanju.

"Pregovori su u ćorsokaku i Tramp mora da prekine taj ćorsokak. Lopta je na njegovoj strani terena", izjavio je Mohsen Rezai, vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Modžtabe Hamneija.

Kako je objasnio, Iran neće nastaviti pregovore ako se prvo ne odblokiraju ta sredstva. Iran je prvo zatražio da se oslobodi zamrznutih 12 milijardi dolara, a onda još toliko u kasnijoj fazi pregovora ukoliko se potpiše privremeni sporazum sa Sjedinjenim Državama.

"Iran će proširiti rat van Persijskog zaliva ukoliko Sjedinjene Američke Države nastave sukob. Vojne operacije bi se proširile od Ormuskog moreuza do Indijskog okeana, moreuza Bab el-Mandeb, Crvenog mora i Sredozemnog mora.

Daćemo ratu drugu dimenziju napadajući druge američke baze koje dosad nismo gađali. Mogućnost rata je mala, ali postoji i oni će tek tada shvatiti prave sposobnosti Irana", objasnio je Rezai.