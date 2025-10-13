Donald Tramp sletio je danas u Izrael, dočekali su ga predsjednik i premijer lično.
Predsjednik SAD-a Donald Tramp sletio je danas u Izrael, gdje su ga na pisti aerodroma Ben Gurion dočekali izraelski premijer Benjamin Netanjahu i predsjednik Isak Hercog sa suprugama.
Srdačan doček
Crveni tepih bio je postavljen, a vojni orkestar je svirao dok je Tramp izlazio iz predsjedničkog aviona Air Force One na aerodromu u Tel Avivu. Tramp je izašao iz aviona sam, podigao stisnutu pesnicu i nasmijao se, a zatim se spustio niz stepenice.
Na pisti je najprije pružio ruku predsjedniku Hercogu, a potom stavio ruku na rame Netanjahuu. Dvojica izraelskih lidera i njihove supruge potom su kratko, ali srdačno razgovarali sa Trampom, dok je orkestar nastavio da svira.
Nakon toga je Tramp razgovarao sa svojim ambasadorom u Izraelu Majkom Hakabijem, kao i sa izraelskim ambasadorom u Vašingtonu Jehielom Lajterom, dok je Netanjahu posmatrao susret.
Tramp je potom sa Netanjahuom, Hercogom i njihovim suprugama sjeo u limuzinu. Nekoliko minuta kasnije, u velikoj koloni vozila krenuli su sa aerodroma.
Uoči Trampovog izlaska iz aviona, kontrolni toranj aerodroma Ben Gurion pozdravio je američkog predsjednika porukom:
"Vaša posjeta ima duboko značenje za naš narod u ovim vremenima. Hvala vam na prijateljstvu i na neraskidivoj vezi između naših naroda. Neka Bog blagoslovi Ameriku, Izrael i prijateljstvo naših naroda", prenosi Index.
Trampov pilot zahvalio se riječima:
"Hvala vam puno".