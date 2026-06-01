Stanari zgrade u rumunskom gradu Galacu probudili su se usred noći nakon što je dron pao na njihov stambeni blok i izazvao požar.

Izvor: X/Visegrád 24/Screenshot

U pojedinim djelovima Evrope ruska invazija na Ukrajinu možda izgleda kao udaljena prijetnja. Međutim, ne i u Rumuniji - članici NATO i Evropske unije. Taj rat je odmah prekoputa granice duge oko 600 kilometara i postaje sve opasniji. Stambena zgrada u pograničnom gradu Galacu sa rupom na krovu svjedoči o tome.

Udar drona u zgradu u Galacu rano ujutro u petak, dok su ljudi uglavnom spavali, izazvao je požar i paniku među njenim stanarima. Oni su narednog dana polako počeli da se vraćaju da provjere svoje stanove.

Novinari BBC-a, koji su obišli mjesto incidenta, popeli su se na 11. sprat zgrade i izašli na krov, gdje su zatekli rupu u betonu široku nekoliko metara, koja je sada pokrivena plastikom. Stan ispod pretrpio je velika oštećenja, a njegovi stanari - žena i njen maloljetni sin - i dalje se nalaze u bolnici sa modricama i lakšim opekotinama.

Ipak, jasno je da su posledice ovog udara mogle da budu mnogo gore - dron je pogodio okno lifta na krovu, koje je apsorbovalo veliki dio eksplozije, piše BBC.

"Bilo je veoma zastrašujuće. Da je dron pogodio bočnu stranu zgrade, mogao je da uništi čitav sprat ili čak više njih", rekao je upravnik zgrade Kostel Patriki.

On je nešto prije 2.00 ujutro dobio upozorenje preko telefona da se dron približava iz smjera ukrajinske granice, udaljene svega nekoliko kilometara. Nekoliko trenutaka kasnije odjeknula je eksplozija.

"Govorili su nam da smo zaštićeni zahvaljujući NATO-u i da ne treba da brinemo. A pogledajte gdje smo sada", rekao je Patriki BBC-u.

A Russian suicide drone has struck an apartment building in Galați, Romania.



Several Romanian civilians are wounded, with some reportedly being in serious condition.



Romania is a NATO member state pic.twitter.com/8UCJxHDekT — Visegrád 24 (@visegrad24)May 29, 2026

Mnogi stanari su frustrirani što rumunsko ratno vazduhoplovstvo nije uspjelo da presretne dron. Kad je nedavno ukrajinski dron, koji je ciljao mete na severu Rusije, skrenuo sa kursa i ušao u vazdušni prostor Estonije, oborio ga je upravo rumunski borbeni avion raspoređen tamo u okviru NATO snaga za brzo reagovanje.

Ovde su, međutim, piloti imali svega nekoliko trenutaka za reakciju prije nego što je letjelica stigla iznad naseljenog područja. U tom trenutku presretanje je bilo previše rizično, navodi BBC.

"Sad sam uplašen. Ako se večeras vratim u svoj stan, spavaću u strahu, jer ovo može ponovo da se dogodi", rekao je Patriki.

Prema BBC-u, ovo je najozbiljniji incident ove vrste u Rumuniji od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. Ruski predsjednik Vladimir Putin osporio je tvrdnje da je riječ o ruskom dronu, međutim Rumunija je bila veoma jasna: njeno Ministarstvo odbrane je reklo da je ruski dron "geran-2" (poznat i kao "šahed") ušao u njihov vazdušni prostor i pogodio stambenu zgradu.

"To je sigurno, jer smo prije 4-5 nedelja imali još jedan koji nije eksplodirao. Uporedili smo ih i potpuno su identični", rekao je BBC-u predsjednik Rumunije Nikušor Dan.

On je kazao da je ruski dron koji je pogodio zgradu promijenio putanju nakon što je pogođen iznad ukrajinskog grada Renija. U petak je Rumunija pratila grupu od 43 drona dok su se kretali od istoka ka zapadu.

"Dok su prolazili kroz ukrajinsku teritoriju, neki od njih su oboreni, a jedan od njih, vjerovatno pogođen iznad grada Renija, promijenio je putanju i krenuo ka Galacu", kazao je Dan.

Da li će Rumunija aktivirati Član 5 NATO?

Rumunski saveznici iz NATO-a opisali su rusko ponašanje kao "bezobzirno" i naglasili da je za incident odgovoran rat koji je Moskva pokrenula protiv Ukrajine. Ali, u Vašingtonu je američki državni sekretar Marko Rubio ignorisao zahtjeve novinara da komentariše incident.

‼️ Russia strikes NATO member Romania



Russian Kamikaze drone hit a residential high rise in Galați, Romania, wounding civilians and sparking a major fire.



Romanian fighter jets were scrambled immediately after the incident.



Romania is a NATO member state, fueling fears…pic.twitter.com/clUWZEZeP8 — War Radar (@War_Radar2)May 29, 2026

Kako piše BBC, jasno je da se u reakcijama, pored osude, primjećuje i oprez i da “niko ne optužuje Moskvu da je namjerno napala Rumuniju”. Iako su izvori iz rumunske vlade rekli britanskom javnom servisu da su razmatrali aktiviranje Člana 4 NATO - koji predviđa hitan sastanak - od toga se odustalo kako se ne bi izazvala panika.

Sledeći mogući korak bio bi aktiviranje Člana 5 NATO, prema kojem se napad na jednu smatra napadom na sve članice. Prema BBC-u, to trenutno nije opcija. Rumunija je, umjesto toga, zatvorila ruski konzulat u lučkom gradu Konstanci kao "upozorenje".

Dan je rekao da bi sledeći korak u “diplomatskoj hijerarhiji mjera” mogao da bude protjerivanje ruskog ambasadora. Prema BBC-u, on za sada ne ide nigdje.

Rumunija je pozvala NATO da ubrza sprovođenje obećanja o raspoređivanju dodatne vojne opreme duž ovog dijela istočnog krila Alijanse. Njena vlada već nabavlja sopstvene dronove, a planira i razvoj novih u saradnji sa ukrajinskim kompanijama.

EU je krajem aprila formalno odobrila obećani zajam od 90 milijardi eura Ukrajini, kao i novi, 20. paket sankcija protiv Rusije, dok je 21. već na horizontu.

Imagini din blocul din Galați lovit de dronă#Galati#romaniapic.twitter.com/RxwkDbXpKD — Monitorul de Galati (@Monitorul_GL)May 29, 2026

Ipak, opasnost da se ovaj rat proširi i dodatno eskalira retko je djelovala većom nego sada, a stanovnici Galaca osećaju se veoma ranjivo.

"Ovo je bilo potpuno ludo, dogodilo se usred grada. Sada se niko ne osjeća bezbjedno. Mislim da sankcije nisu dovoljne. Jer mogli bi Rusiji da uzmu sve, a oni bi i dalje nastavili da napadaju", rekao je BBC-u stanar pogođene zgrade Adrijan, nakon što je obišao porodični stan.